The Telegraph: НАТО блокирует российский флот в Балтийском море 1 19.01.2025, 11:33

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Давление растет.

Военно-морской флот России сталкивается со все большими вызовами в Балтийском море из-за усилий НАТО и его новых членов заблокировать российские корабли. Швеция, которая присоединилась к НАТО в 2024 году, развернула новую противокорабельную ракету RBS 15 Mark 3, способную поразить российские корабли в Санкт-Петербурге и Калининграде, пишет военный обозреватель Дэвид Акс в статье для The Telegraph.

«Швеция получит значительное увеличение возможностей благодаря противокорабельной ракете, которая имеет усовершенствованную головку самонаведения, увеличенную дальность и большую боеголовку», - заявил Гьорген Йоханссон, исполнительный директор Saab.

RBS 15 Mark 3, оснащенная радиолокационным наведением и дальностью до 190 км, позволяет атаковать корабли и наземные цели. В сочетании с датчиками на суше, в воздухе, на воде и под водой ракеты фактически блокируют доступ российским военным кораблям к Атлантическому океану.

Российский флот сталкивается с давлением не только от Швеции. Другие страны Балтийского региона значительно усилили свою оборону. Эстония закупила ракеты Blue Spear 5G с дальностью 200 миль, а Латвия приобрела ракеты Naval Strike.

«Выбранная система оружия станет краеугольным камнем военно-морской обороны Эстонии на следующие десятилетия», - сказал Юри Саска, командующий ВМС Эстонии.

С расширением НАТО и присоединением к альянсу Швеции и Финляндии Балтийское море стало одним из самых сложных регионов для российского флота. Это ставит под сомнение его способность эффективно действовать в условиях конфликта с НАТО.

Акс пишет, что вопрос о том, может ли российский флот противостоять в Балтийском море, если напряжение с НАТО перерастет в открытую войну, остается открытым.

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