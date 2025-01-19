Белорусская ассоциация автомобилистов рассказала о необычной ситуации на рынке авто 19.01.2025, 11:43

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Что происходит?

Белорусская ассоциация автомобилистов (БАА) опубликовала статистику по продажам авто за 2024 год. Ассоциация отмечает, что декабрь стал «традиционным лидером» по количеству проданных авто.

— В декабре 2024 года входящие в состав БАА автодилеры продали 7205 новых автомобилей, что на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023 года, — сообщил член правления БАА и гендиректор «Минск-Лада» Александр Стельмах. — Основные причины значительного роста общего объема продаж новых автомобилей в декабре — это маркетинговая активность дилеров (предложение скидок, подарков, выгодных финансовых условий), а также рост спроса со стороны покупателей.

Среди легковых автомобилей лидирующую позицию традиционно занимают авто бренда Geely (BelGee). В декабре их продали 3567 штук или 53% от общего объема продаж.

На долю легкого коммерческого транспорта в декабре пришлось 6% от общего числа проданных авто.

— Доля электромобилей в декабре составила почти 8%. Для сравнения — в декабре 2023 года доля электромобилей составляла всего 1,8% в общем объеме. Столь значительному росту продаж электрокаров способствовало как увеличение предложения электротранспорта со стороны дилеров, так и развитие соответствующей инфраструктуры, — говорит Стельмах.

В БАА входит 23 организации, осуществляющие деятельность в сфере автомобильного бизнеса. 21 имеют статус дилера, также в список входит один изготовитель и одна компания, которая осуществляет сопутствующие торговле автомобилями виды деятельности.

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