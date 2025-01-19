Президент Южной Кореи официально арестован 1 19.01.2025, 11:35

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Впервые в истории.

В воскресенье, 19 января, Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест отстраненного от власти президента Юна Сок Ёля. Его подозревают в попытке организации вооруженного переворота и злоупотреблении властью, пишет южнокорейское агентство «Рёнхап». Напомним, южнокорейский президент был задержан 15 января за злоупотребление властью.

Ссылаясь на риски уничтожения доказательств, судья Западного окружного суда Сеула выдал ордер на арест Юна по обвинению в организации мятежа и злоупотреблении властью, когда 3 декабря он объявил военное положение и направил войска в Национальное собрание, чтобы помешать законодателям отклонить указ.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) планирует передать Юна под стражу прокуратуре через 10 дней. Затем ожидается, что та продолжит расследование и предъявит ему обвинение до истечения 20 дней. В срок войдут те дни, которые южнокорейский политик уже провел в центре содержания.

Как отмечает агентство «Рёнхап», это первый арест действующего президента в современной истории Южной Кореи.

Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение 3 декабря. Оно действовало в стране несколько часов — его оперативно заблокировал парламент. 8 декабря министра обороны Ким Ён Хёна арестовали.

Юн отстранен от исполнения президентских обязанностей с 14 декабря, когда парламент проголосовал за его импичмент. Но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен одобрить Конституционный суд Южной Кореи. До окончания рассмотрения дела политик находится под защитой службы охраны президента.

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