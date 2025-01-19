ХАМАС прислал список заложников, которые будут освобождены сегодня
- 19.01.2025, 11:51
Речь идет о трех гражданских женщинах.
ХАМАС прислал список заложников, которые будут освобождены 19 января. Речь идет о трех гражданских женщинах.
Об этом пишет Times of Israel.
Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что террористическая группировка якобы уже направила Израилю необходимый список заложников, которые должны быть освобождены сегодня.
Израильский чиновник сообщил общественному вещателю Kan, что ХАМАС передал имена трех женщин посредникам.