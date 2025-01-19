«Бессмысленные банзай-атаки»: штурмы в Курской области заканчиваются поражением россиян

«Бессмысленные банзай-атаки»: штурмы в Курской области заканчиваются поражением россиян1
- 19.01.2025, 12:16
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Их потери ошеломляющие.
В Курской области РФ войска страны-агрессора выдвигаются на штурм украинских позиций по одним и тем же дорогам, используя одни и те же подразделения, и это объясняет их ошеломляющие потери.
Об этом для Forbes пишет военный обозреватель Дэвид Акс, анализируя очередные российские атаки в Курской области, которые не увенчались для них успехом.
Как отмечает аналитик, на днях российские десантники атаковали украинские позиции, используя восемь боевых машин десанта (БМД) и предсказуемый маршрут движения.
Результат был предсказуем, отмечает Акс. Украинские бойцы уничтожили четыре из восьми БМД.
«Я вообще не понимаю, какой смысл атаковать там, где они атакуют третий месяц», — процитировал аналитик оператора беспилотника подразделения морской пехоты Украины, рота которого подбила в этой атаке одну из российских БМД.
Как отмечает Акс, повторные атаки по тем же дорогам и теми же российскими подразделениями, почти все из которых заканчиваются их поражением, вызывают недоумение и у самих россиян. Один из российских «военкоров» признал, что, отправляя технику и экипажи в бессмысленные «банзай-атаки» по дорогам, патрулируемым беспилотниками, российские командиры почти ничего не добиваются и теряют все.
Дэвид Акс также акцентировал, что российское контрнаступление в Курской области, начавшееся в ноябре, сократило, но не уничтожило выступ, удерживаемый украинскими бойцами. Российский диктатор Владимир Путин продолжает откладывать крайний срок для полного вытеснения ВСУ с Курщины и в настоящий момент он продлен до февраля. Но и от этого срока Кремль вскоре, вероятно, откажется, предполагает Акс.
«Не удивляйтесь, если россияне не успеют к новому сроку», — пишет автор публикации.
Чтобы выплеснуть свою злость из-за неудач в Курской области, российские морские пехотинцы снова прибегают к жестоким военным преступлениям, указывает аналитик. Речь идет о вероятной казни по меньшей мере четырех украинских бойцов — ранее в Сети появилось видео с насаженными на палках головами. Однако, уверен Акс, преступления россиян не смогут деморализовать украинцев и окажут противоположный эффект.