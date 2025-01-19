«Нес с работы бумажные полотенца» 1 19.01.2025, 12:08

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Белорусы поделились историями о странных привычках коллег.

Сайт devby.io расспросил читателей, какие у них были коллеги со странными привычками и промышлял ли кто воровством. Спойлер: да, но по мелочи – уносили печенье и туалетную бумагу в основном.

Владимир, senior backend developer, 10+ лет в разработке: «Набирал в пластиковые «баклажки» воду и шел на парковку – мыть колеса своего автомобиля»

– Во времена работы в минском EPAM лет 7-8 назад был у меня коллега, Java-разработчик, который каждый день по приезде на работу шел на кухню, набирал в пластиковые «баклажки» воду и шел с ними на парковку – мыть колеса своего автомобиля.

Говорили, что у него еще была специальная кисточка для выметания пыли из-под дворников на лобовом стекле. А на рабочем месте у него была своя «мойка воздуха», которая очищала воздух в помещении от пыли и увлажняла атмосферу, а также датчик углекислого газа.

Какое-то время я работал с этим человеком на одном проекте. Иногда он упрямо стоял на своем и не принимал чужие доводы. В обсуждениях нерабочих тем был немного «токсичен» и точно так же не признавал аргументов, не вяжущихся с его мнением.

Кирилл, фулл-стек разработчик, 13+ лет в IT: «Набрасывался на коробки с печеньем – и сгружал их содержимое в пакет»

– Одного моего коллегу за глаза в офисе звали мистером Кукис, потому что он постоянно отирался на кухне в ожидании, пока привезут печенье. А потом набрасывался на коробки – и сгружал их содержимое в пакет, который доставал из кармана.

Когда ему делали замечания (мол, так нельзя поступать – ты не оставляешь ничего другим коллегам, которые, может быть, придут позже), он отвечал: «А что такого? Я вернусь на свое рабочее место и буду есть там. Это то же самое, как если бы я положил печенье на тарелку и съел на кухне».

Вот только никто и никогда не видел, чтобы он ел печенье, сидя за своим компьютером. Он уносил все домой. Семьи у него не было, он был молодым парнем 25+ и жил с мамой.

А еще мои коллеги в шутку подтрунивали над эйчаром: мол, больше не пиши в вакансиях про печеньки, а то вон какие типы на это ведутся – что печенья другим не остается.

Юлия, тестировщица, в IT 4 года: «Подходил так близко, что становилось душно, мог поправить цепочку у тебя на шее»

– У коллеги на прошлом месте работы была кринжовая привычка вторгаться при разговоре в личное пространство собеседника.

Он подходил так близко, что лично мне становилось душно, мог невзначай дотронуться до собеседника, поправить цепочку или воротничок у тебя на шее. Сначала я молчала, потому что чаще всего это я обращалась к нему первой за помощью или советом, но после сказала, что мне неприятно, когда таким образом нарушают мои личные границы. Он извинился: «Солнце, я не специально», – но делать так не перестал. Поэтому я постаралась свернуть оффлайн-общение с ним. Все только в чате.

Он, кстати, был само дружелюбие, и другая коллега, с которой я поделилась мыслями, не видела ничего такого в этом (а он так общался не только со мной).

Анна, IT-копирайтер: «Пёр с работы бумажные полотенца и ставил их на бачок унитаза, мол, оп – пользуйтесь»

– Когда-то давно снимала квартиру с ребятами из Wargaming, и у нас было распределение обязанностей по дому – мы по очереди покупали всякие бытовые нужности вроде моющих средств или мыла, потому что кухня и ванная была у нас на всех одна.

И один из соседей читерил: он пёр с работы бумажные полотенца и ставил их на бачок унитаза, мол, оп – пользуйтесь. Угрызениями совести совсем не терзался и был очень удивлен словам, что смывать использованные полотенца в канализацию ни в коем случае нельзя.

Позже, когда я рассказала об этом своему мужу, он в ответ поведал мне историю том, как в EPAM студенты, которые посещали лаборатории, крали с кухни чай, а кто-то – и туалетную бумагу. Но этого засранца так и не смогли вычислить.

Максим, фронтенд-разработчик, в IT – 6+ лет: «Просто брал у кого-нибудь со стола кружку – и шел на кухню»

– У меня был странный коллега, которому ничего не стоило взять из холодильника чужой йогурт и съесть. Несколько раз он съедал немного – и возвращал назад в холодильник прямо с торчащей из баночки ложкой (не понравилось что ли?).

Еще он пользовался чужими кружками: просто брал у кого-нибудь со стола (кого не было в тот момент на рабочем месте) – и шел на кухню. И никто не видел, чтобы он мыл кружки – ни до того, как сделать себе кофе, ни после. Просто оставлял на кухне – даже не утруждался отнести на место. Другие коллеги со временем даже стали прятать свои кружки в шуфлядки столов.

С ним разговаривали. Без скандала, просто: «Ты бы хоть мыл кружки и возвращал на место». И напоминали, что на кухне тоже есть общие кружки – можно их использовать. Он смотрел в одну точку и молчал.

Елизавета, продуктовый дизайнер, в IT – 10 лет: «Все время ходил к эйчарам, чтобы выпросить второй экземпляр – для жены»

– Лет 5 назад работала в компании, которая раздавала своим сотрудникам очень неплохой мерч. И один мой коллега все время ходил к эйчарам, чтобы выпросить второй экземпляр – для жены.

Если еще одну майку, футболку, толстовку или дождевик получить не было проблемой, то хороший и дорогой рюкзак – конечно, нет. А на Новый год сотрудники получили от компании крутые наушники, так вот тот парень спрашивал у коллег, не перепродаст ли кто ему свои, а то его жена тоже такие хочет.

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