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Трамп назвал свои приоритеты в первую неделю на посту президента США

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  • 19.01.2025, 11:59
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Трамп назвал свои приоритеты в первую неделю на посту президента США
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Политик планирует подписать «рекордное» количество указов.

Избранный президент Дональд Трамп планирует в первую неделю на посту подписать «рекордное» количество указов. Также его приоритетами будут мигранты и пожары в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает NBC News.

Трамп отметил, что темой его инаугурационной речи будут «единство и сила, а также слово справедливость».

Он подчеркнул, что планирует подписать «рекордное» количество указов. На вопрос о том, идет ли речь о более чем сотне указов, лидер сказал: «Ну, по крайней мере в этой категории».

Также 47-й президент США планирует посетить Лос-Анджелес, где осмотрит ущерб от лесных пожаров. По словам Трампа, депортация нелегальных иммигрантов будет для него приоритетом.

«Это начнется очень рано, очень быстро. Я не могу сказать, в каких городах, потому что ситуация меняется. И не думаю, что мы хотим говорить, в каком городе. Вы увидите это собственными глазами. Мы должны изгнать преступников из нашей страны», - сказал политик.

Касательно запрета соцсети TikTok в США, он допустил отсрочку его на 90 дней и добавил, что объявит решение в понедельник, 20 января.

«Я думаю, что это, безусловно, вариант, который мы рассмотрим. 90-дневное продление - это то, что, похоже, будет сделано, потому что это уместно. Вы знаете, это уместно. Мы должны внимательно на это посмотреть», - заявил Трамп.

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