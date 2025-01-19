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На аукцион выставили яркий суперкар Дональда Трампа

  • 19.01.2025, 12:25
На аукцион выставили яркий суперкар Дональда Трампа

Ferrari способно разогнаться до 315 км/ч.

В США продается суперкар Ferrari F430 2007 года. Он принадлежал президенту США Дональду Трампу и авто выставили на аукцион Rockstar Car за несколько дней до его инаугурации.

Дональд Трамп в разные годы владел не одним дорогим суперкаром. Купить Ferrari F430 он решил в июле 2007 года. Он выбрал авто в фирменном красном цвете Rosso Corsa с черно-коричневым кожаным салоном. Внутри есть табличка с надписью DJT-NY (Donald John Trump — New York).

К тому же, авто Дональда Трампа оснащено рядом опций — есть CD-чейнджер, спортивная выхлопная система и карбоновые вставки в салоне.

Ferrari F430 оснащен высокооборотным 4,3-литровым V8 мощностью 490 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить 315 км/ч. Авто Дональда Трампа оснащено 6-ступенчатой роботизированной КПП.

Ferrari F430 хорошо сохранился, а его пробег составляет всего 15 тыс. км. Сохранены все документы с подписью Дональда Трампа. Авто уже неоднократно перепродавали на аукционах за 270-315 тыс. долларов, что значительно превышает среднюю стоимость этой модели.

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