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Россияне активно готовятся к бегству из Крыма

  • 19.01.2025, 12:33
  • 1,974
Россияне активно готовятся к бегству из Крыма

Массово скупают квартиры в Краснодаре.

По оценкам экспертов, после деоккупации Крыма многие «понаехавшие» покинут полуостров сами, особенно это касается военных и их семей.

«50% - это военные, силовики, чиновники, те, кто уедут сами. Их даже не нужно будет просить, потому что они понимают, что их ждет», - рассказывает политолог Евгения Горюнова в сюжете «Крым.Реалии».

«Я уверен, что как минимум 50%, а даже больше, тех, кто заселился после 2014 года, уедут», - отмечает крымский журналист Имран Усейнов.

По его мнению, уедет также значительная часть тех, кто жил на полуострове до 2014 года и кто поддержал оккупацию Крыма.

Как отмечает житель Севастополя Роман Мартыновский, в последнее время многие крымчане прорабатывают «пути отступления», скупая квартиры в Краснодарском крае.

«Они просто их покупают, потом сдают в аренду, но я понимаю, для чего они это делают. Это такой «запасной аэродром» на случай, когда в Крыму станет горячо», - говорит он.

Он отметил, что лично знает очень много людей, которые купили себе квартиры за пределами Крыма, сдали их в аренду «и смотрят, как будут развиваться события дальше».

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