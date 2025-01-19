На белорусов хотят навесить не менее четырех фликеров 19.01.2025, 12:42

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В МВД озвучили свои идеи.

Использовать не менее четырех фликеров, применять светоотражающие жилеты и повязки – так пешеходы могут обезопасить себя в условиях плохой видимости на дороге. Об этом сообщили в МВД, пишет «АиФ».

Аномально теплая погода без снега с повышенной влажностью и осадками, установившаяся в последние дни во всех регионах республики, негативно влияет на безопасность дорожного движения. Наиболее распространенный вид ДТП в таких условиях – наезды на пешеходов, отметили в ведомстве.

Как должен быть обозначен велосипед при движении в темное время суток?

В сложившихся погодных условиях уязвимым участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными, двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, и только при их отсутствии – по обочине. В случаях, когда обочины не пригодны для движения, разрешается идти по краю проезжей части, но только навстречу транспортному потоку. При ухудшении видимости пешеходам рекомендуется надевать яркую одежду, а в темное время суток – обязательно пользоваться световозвращающими элементами.

Отражающие повязки, подвески или жилеты позволяют пешеходу стать заметным в свете фар на расстоянии от 130 до 400 м. Это дает водителю 15–25 секунд для принятия мер во избежание наезда.

Световозвращатели стоит разместить со всех сторон для максимальной их видимости, на высоте около 80–100 см от земли, то есть на бедрах или груди у взрослого или на уровне плеч и головы у ребенка. Лучшим вариантом является лента длиной не менее 7 см. Стоит разместить хотя бы один такой предмет на одежде, остальные могут быть другой формы и меньшего размера. Эффективнее всего использовать не менее четырех световозвращателей.

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