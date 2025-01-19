Хроника деградации Швабростана Мартин Скавронский, Newssky

19.01.2025, 12:50

Путинизм дает метастазы.

Современная ситуация в богомерзком Мордоре, сопровождаемая усилением авторитарного контроля, тесно связана с историческими процессами и укоренившимися представлениями. Восстановление жесткой системы идеологической цензуры, поддержание мифа о величии и правоте властей основаны на готовности общества принимать такой порядок вещей.

Сегодняшняя поддержка существующего режима многими шваброидами объясняется отсутствием запроса на свободы и права, которые воспринимаются как ненужные для достижения «счастливой жизни». В результате свобода стала чуждой и непонятной идей, потерявшей свою ценность в глазах общества.

И не удивительно, что метастазы путинизма сейчас активно экспортируются на Запад. Европейский парламентский форум в своем исследовании, проведенном еще в 2009-2018 годах, подробно проанализировал финансирование радикально правых групп в Европе и пришел к шокирующему выводу: около 188,2 миллиона долларов США, или 26% всех средств, поступили от российских олигархов. Это обстоятельство является частью более широкой картины, в которой очевидно влияние России на политические процессы в Европе через финансирование ультраправых организаций. За период исследования, 61,9% финансирования поступило от организаций в самой Европе, а еще 11,5% от источников в США, что также подчеркивает международный характер этого процесса.

Одним из ключевых игроков в этом финансировании является фонд Владимира Якунина «Истоки», который за пять лет предоставил почти 91 миллион долларов на поддержку ультраправых и «консервативных» движений по всему континенту. Якунин, бывший глава РЖД и близкий союзник Владимира Путина, активно поддерживает кампании, направленные на подрыв европейской интеграции, продвижение антилиберальных и антидемократических ценностей.

На пятом месте среди крупных спонсоров оказался «Фонд святителя Василия Великого», основанный Константином Малофеевым — российским миллиардером и идеологом правых движений. Этот фонд поддержал ультраправые и фашистские организации в Европе на сумму 77 миллионов долларов.

Реальный объем этой финансовой помощи может быть гораздо больше, поскольку эти данные — лишь официально задекларированные суммы. История с финансированием правых групп в Европе — это не просто поддержка одиночных партий или движений. Это часть более глубокой стратегии, целью которой является поддержание и распространение определенных идеологических ценностей, таких как консерватизм, антилиберализм и антифеминизм.

Одной из важных целей этих радикальных групп является борьба с так называемой «гендерной идеологией», продвижение «традиционных ценностей», а также активные выступления против прав ЛГБТ-персон.

Эти движения не только сопротивляются достижениям в области прав человека, но и пропагандируют идеи, которые ставят под угрозу основы демократического общества.

Константин Малофеев, в своей речи на одном из фашистских конгрессов, подчеркнул, что «христианская Россия может помочь освободить Запад от новых либеральных антихристианских ценностей, тоталитаризма политической корректности, гендерной идеологии, цензуры СМИ и неомарксистской догмы». Эти заявления отражают стремление не только вмешиваться в политические процессы других стран, но и навязывать свое видение мира — видение, где «традиционные ценности» возводятся в культ, а свобода и равенство поддаются жестокой цензуре.

Поддержка радикальных правых организаций в Европе со стороны России имеет долгосрочные и разрушительные последствия. Это не просто финансовая помощь, а часть масштабной пропагандистской и политической стратегии, направленной на ослабление демократии, борьбу с гуманистическимиценностями и подрыв институтов, защищающих права человека. В условиях глобализации и возрастающих политических и социальных потрясений, такие вмешательства становятся особенно опасными, ведь они подрывают основы демократических обществ, делая их более уязвимыми для авторитарных тенденций.

Это явление также имеет и внутреннюю сторону: поддержка правых движений на Западе становится важной частью российской идеологии, в которой утверждается идея «защиты традиционных ценностей» против угроз, исходящих от либерализма и «враждебных» западных государств. Малофеев и Якунин, будучи крупными олигархами, не просто финансово поддерживают радикальные движения, но и способствуют распространению идеи о том, что Россия должна стать не только экономическим и политическим игроком на мировой арене, но и лидером консервативного фронта, противостоящего западной либеральной культуре. Это становится не просто идеологической борьбой, а целым проектом, в котором «свобода» и «права человека» воспринимаются как угроза, а борьба с ними — как способ сплочения и мобилизации сторонников.

Тот, кто не осознает или не хочет осознавать, что описываемая идеология — это фашизм тот либо не знаком с историей, либо заблуждается. Фашизм — это не абстрактное понятие, а жестокая и разрушительная политическая система, которая приводит к абсолютному подавлению индивидуальности и разума в пользу слепой подчиненности коллективной воле.

Народ (или нация) мыслится как единое существо с единой волей. В фашистской идеологии народ перестает быть сборищем разнообразных личностей, разных людей с различными взглядами и желаниями. Он становится чем-то монолитным, в чем отсутствуют внутренние противоречия и разнообразие мнений. Разномыслие, инакомыслие, любая критика или даже просто иное мнение воспринимаются как угроза единству народа. В этой модели любые индивидуальные устремления, мнения или права уступают место коллективному сознанию, которое якобы воплощает интересы всех. Такое понимание народа — это идеал тоталитарного государства, в котором личность стирается и становится лишь винтиком в огромной иерархии, не имеющим значения и не имеющим права на самостоятельность.

Высшая форма актуализации единого народного существа — государство. В фашистской системе государство становится не просто структурой, которая управляет и регулирует жизнь общества. Оно воспринимается как нечто священное и непогрешимое. Власть государства не подвергается сомнению, а любые попытки оспорить ее — расцениваются как крамольные, опасные и разрушительные.

В этом контексте человек становится всего лишь инструментом, средством для функционирования и укрепления власти государства. Этому состоянию характерна полная подчиненность личности всем решениям и законам, исходящим от власти, независимо от их справедливости или моральных оснований. Личность в фашистской идеологии утрачивает свою независимость и подчиняется не только воли государства, но и его абстрактным представлениям.

Конкретный человек, вождь, который персонифицирует народ и государство. В этой системе власти всегда существует фигура, которая олицетворяет собой единство народа и государства. Вождь не просто управляет, он становится символом нации, ее вечного духа и воплощения ее идеалов. Он — непогрешимый лидер, который является безусловным авторитетом и источником всего. Эта фигура может обожествляться и наделяться сверхъестественными характеристиками. В фашистской идеологии вождь — это не просто человек, это живое воплощение мощи и воли народа. Он становится объектом поклонения, его слова и действия воспринимаются как абсолютная истина. Это приводит к формированию культа личности, где вождь является не только политическим лидером, но и символом силы, неоспоримой правды и воли народа.

Идеология фашизма — это не просто политическое устройство, это комплексная система, которая охватывает все аспекты жизни общества. В ее основе лежит принцип уничтожения индивидуальности ради укрепления единого, монолитного государства, что ведет к тотальному контролю над каждым аспектом человеческой жизни. Стремление к построению «единого народа», без внутреннего разнообразия и инакомыслия, обоснует все формы насилия, цензуры и подавления.

Важно отметить, что в фашистской системе государство начинает восприниматься как высший приоритет, который оправдывает любые средства для достижения своих целей. Это приводит к постоянному укреплению властных структур, созданию гигантской репрессивной машины, которая держит общество в страхе. Такой подход открывает путь к диктатуре, где воля единственного человека — вождя — становится главной движущей силой. В этом контексте любое сопротивление воспринимается как угроза «единству народа», а каждый критический голос воспринимается как опасность для стабильности режима.

Вождь в фашистской идеологии становится не просто политической фигурой, а символом непогрешимости и силы. Его личность наделяется сверхъестественными качествами, а его решения не подлежат сомнению. В таких режимах формируется культ личности, где вождь не только руководит страной, но и становится объектом обожания и поклонения, а все его действия становятся высшей истиной. Это порождает атмосферу абсолютной преданности, где отдельный человек и его права стираются в пользу мощи государства и его идеалов.

Таким образом, фашизм — это система, которая сводит человека к роли безликой единицы в огромной иерархии, где главными являются не человеческие права и свободы, а вера в могущество государства и его непогрешимость. В этой системе нет места для критического мышления, индивидуального выбора или человеческой свободы.

Несмотря на весь этот пышный и фальшивый пафос советской пропаганды, в СССР, особенно в Москве, среди студентов и школьников, прочно укоренился неонацизм. Да-да, вы не ослышались. В стране, где каждый второй дом был заполнен плакатами с лозунгами о дружбе народов и построении светлого будущего, процветали подпольные нацистские кружки.

Многие современные «борцы» за «русский мир», такие как Дугин, Джемаль, Кормухин и другие, чьи лица украшали телевидение 90-х и 2000-х годов, как раз и вышли из тех самых секретных нацистско-оккультных групп 80-х. Не удивляйтесь, но в те годы, в идеологически укрепленном Советском Союзе, где каждый шаг был под строгим контролем, действовали довольно серьезные ячейки, где юным умам внедряли «раса как сверхценность», «черное солнце белой расы» и всякую другую чушь, прибавляя к этому мистику и оккультные теории. Все это прекрасно сочеталось с бытовым неонацизмом в виде банд гопников, мечтающих «мочить жидов» и дружно попивая портвейн из вермахтовских касок.

Не верите? А ведь для любителей хороших стереотипов есть даже серия «Недобитки» из шоу «Следствие вели», посвященная деятельности одной из таких банд несмотря на то, что все ее участники были младше 1960 года рождения, и «необитые нацисты» — это в лучшем случае метафора для вечных подростков.

Но давайте взглянем на это с другого ракурса. В СССР действительно существовали неонацистские молодежные банды, и это не просто нелепость в историческом контексте, а факт. И что еще более поразительно, все это процветало не в «идеологически расплыленные» 90-е, а в самые, казалось бы, прокачанные коммунистической пропагандой 70-80-е. Картинка, не правда ли, изумительная? В тот самый период, когда каждый советский гражданин ежедневно пропитывался унитарной идеологией о светлом будущем и беспроигрышной победе коммунизма, в подвале кто-то с увлечением изучал свастику и нацизм.

Учителя в школах, например, имели невероятную задачу — не только обучать детей математике и литературе, но и «следить» за тем, кто из комсомольцев вдруг решит отметить 20 апреля — день, который в рядах неонацистов назывался «день рождения художника». В идеале этот день должен был быть встречен как какой-то чудовищно ироничный праздник — от безобидных посиделок с портвейном в парке до странных «мистерий» на пустырях, где юные воины нацистской идеологии в кругу друзей (по сути, свои собственные приверженцы) стояли вокруг костра, выпивали, произнося воззвания в честь «художника».

И вот теперь вопрос: как же так получилось, что в государстве, которое обеспечивало население «самым вкусным пломбиром», пропаганда так сильно способствовала формированию таких чудовищных традиций? Ответ прост — благодаря интеллектуальной убогости и примитивной эстетике самой советской пропаганды. Если создать массовую идеологическую конструкцию, не способную к самоанализу и углубленному анализу человеческой природы, вполне логично, что она начинает производить людей, склонных к радикальным мифам и идеям, что совсем не связано с разумом или логикой.

Советская пропаганда на самом деле не была способна культивировать настоящую гуманистическую, свободную личность, способную к глубокому восприятию истины. Вместо этого она создавала пустое пространство, которое радикальные идеологии могли легко заполнить. Таким образом, противоречия, заложенные в самой системе, только усугублялись. А вместо рассудительного и внятного анализа реальности — получалась смесь мифологии, примитивизма и поверхностной эстетики, которая, в итоге, вылилась в такой сюрреалистичный феномен как советский неонацизм.

Вот так и получилось, что в идеологически зашоренной стране без лишних усилий «выросли» такие чудовища, и все это под ширмой лозунгов о светлом будущем и глобальной дружбе народов.

9 мая они будут с гордостью смотреть на экран, где им расскажут, что все по плану, операция идет как задумано, и вообще — победа уже близка. И, конечно, они поверят. Ведь сколько раз мы уже видели эту картину: все «как всегда», но никто не замечает, что происходит за кулисами. Да, им нагадят в уши, что все в порядке, и они радостно наклеят наклейки с буквами V и Z, думая, что это символ победы. Но по факту это не победа — это просто очередная буква в абсурдном алфавите. Ведь V — это для них как символ величия, а Z — как пронзающий сигнал того, что они с ума сходят.

Параллельно, пока они клеят эти наклейки, страну будет сжигать жестокая реальность: защемление всех направлений, жесточайшая изоляция, сбивчивые фразы про «победу», которые ничем не подкреплены. И да, все эти люди, кричащие «может повторим», это как те самые ватники и зомби, которым позднее, когда «прилетит» что-то реально жесткое, все станет ясно. Они будут замирать в ужасе, не понимая, как так получилось, что эти самодовольные буквы — не символ победы, а символ их собственной безумной веры в пустые обещания.

Однако, исходя из последних прогнозов, весь этот процесс может привести к конфликту между властью и народом, в ходе которого власть просто заменит одного руководителя на другого. По сути, одно руководство России сменит другое. Я допускаю, что это произойдет в 2025—2026 годах, и, скорее всего, это будет руководство, которое сейчас функционирует на территории РФ. Это руководство не будет сюрпризом для текущей власти.

При этом новое руководство окажется в конфликте с российским народом и будет ориентировано исключительно на свои собственные ценности, которые, в свою очередь, будут продолжать отражать тоталитарные основы советской системы, не давая реальных изменений и не позволяя обществу развиваться в сторону подлинной демократии. Такая замена личностей при сохранении системы только продлит агонию, не давая России реального выхода из цикла советской идеологии.

И вот, наконец, наступит момент, когда мрак, созданный ложью, наконец развеется. Те, кто долго был слепым жертвами советской мифологии, вдруг осознают, что иллюзии, которые они носили на своих руках и умах, — это не победа, а крах. Когда мрак и грохот войны окончательно затмят их надежды, когда падение советского тоталитаризма станет видимым для всех, они поймут, что мечтали о воле, но оказались в цепях. В их глазах вспыхнет только одно чувство — удивление. И тогда они, возможно, осознают, что все, что они гордо носили, было лишь символом рабства.

Мартин Скавронский, Newssky

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