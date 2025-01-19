Под Минском перевернулась маршрутка

Под Минском перевернулась маршрутка3
- 19.01.2025, 12:59
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ДТП произошло на подъезде к поселку Мачулищи.
Все произошло в 10 утра в Минском районе на подъезде к поселку Мачулищи. По предварительной информации, 34-летний водитель маршрутного такси марки Mercedes не справился с управлением, сообщает МВД.
В итоге маршрутка съехала в кювет и опрокинулась. Пострадали семеро пассажиров, среди которых — ребенок 11 лет, доставлены в больницу.
Как сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале, всех пострадавших осмотрели медики четырех бригад скорой помощи, прибывшие на место. Шестерых госпитализировали в Минскую областную больницу, а также детскую областную больницу и БСМП в Минске.
— У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ. Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП, — заявляет ведомство.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.