Парни из Кремля рано или поздно съедут 1 Владимир Пастухов

19.01.2025, 13:24

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Владимир Пастухов

Но не на «Бентли».

Есть такой седой анекдот про мужика, который купил «Бентли» без мотора, но обнаружил это, только отъехав от сервис-центра на пару километров. Позвонил в сервис, перед ним извинились и сказали, что мотор был на профилактике и его забыли поставить обратно. На уточняющий вопрос о том, на чем же он проехал пару километров, менеджер невозмутимо ответил: «На репутации».

Я этот анекдот вспомнил, прочитав расшифровку переговоров пилотов азербайджанского самолета, разбившегося в Актау. Путин создал России такую репутацию, что на ней, в отличие от «Бентли», далеко не уедешь. Поэтому, когда самолет не сел ни в Грозном, ни в Махачкале, ни в Ростове, а удалился в сторону моря, никому ничего другого уже не могло прийти в голову, как то, что Кремль снова прячет концы в воду. Что поделаешь – реноме такое.

Эти парни из Кремля, конечно, рано или поздно съедут, а вот репутация там пропишется надолго. Ее, как запах нафталина, не выведешь. Пахнуть будет десятилетиями. И это, видимо, станет из главных проблем послепутинского периода. Это всех касается, а не только нынешних резидентов Кремля.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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