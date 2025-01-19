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Парни из Кремля рано или поздно съедут

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  • Владимир Пастухов
  • 19.01.2025, 13:24
  • 2,618
Парни из Кремля рано или поздно съедут
Владимир Пастухов

Но не на «Бентли».

Есть такой седой анекдот про мужика, который купил «Бентли» без мотора, но обнаружил это, только отъехав от сервис-центра на пару километров. Позвонил в сервис, перед ним извинились и сказали, что мотор был на профилактике и его забыли поставить обратно. На уточняющий вопрос о том, на чем же он проехал пару километров, менеджер невозмутимо ответил: «На репутации».

Я этот анекдот вспомнил, прочитав расшифровку переговоров пилотов азербайджанского самолета, разбившегося в Актау. Путин создал России такую репутацию, что на ней, в отличие от «Бентли», далеко не уедешь. Поэтому, когда самолет не сел ни в Грозном, ни в Махачкале, ни в Ростове, а удалился в сторону моря, никому ничего другого уже не могло прийти в голову, как то, что Кремль снова прячет концы в воду. Что поделаешь – реноме такое.

Эти парни из Кремля, конечно, рано или поздно съедут, а вот репутация там пропишется надолго. Ее, как запах нафталина, не выведешь. Пахнуть будет десятилетиями. И это, видимо, станет из главных проблем послепутинского периода. Это всех касается, а не только нынешних резидентов Кремля.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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