AP: Трамп может действовать методом «кнута и пряника» 19.01.2025, 13:32

Дональд Трамп

Перспективы мира в Украине туманны.

Перспективы мирного урегулирования войны в Украине остаются неопределенными, несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности достичь соглашения, пишет Associated Press.

Пока Трамп готовится вступить в должность, обе стороны конфликта усиливают свои позиции на поле боя, пытаясь укрепить влияние перед потенциальными переговорами.

Обе стороны заняли жесткие переговорные позиции, которые оставляют мало места для компромиссов. Россия, контролируя примерно 20% территории Украины, включая незаконно аннексированный Крым, сохраняет инициативу на поле боя, что особенно проявилось в значительных достижениях осенью 2024 года.

Украина, столкнувшись с дефицитом рабочей силы, испытывает трудности с пополнением своих военных резервов. Согласно анализу Майкла Кофмана, снижение уровня мобилизации и уменьшение комплектности пехотных подразделений ставят под угрозу способность Украины противостоять длительному давлению.

Тактика сторон

Московский военный аналитик Сергей Полетаев отмечает, что Россия сосредотачивается на медленном и постепенном продвижении на фронте, делая ставку на физическое истощение украинской армии и политический крах Украины. В то же время Россия продолжает добиваться гарантий от Запада, в частности относительно того, что Украина никогда не станет членом НАТО, и требует введения политики, которая бы закрепила ее влияние в Киеве.

Трамп выразил намерение достичь соглашения в течение шести месяцев после вступления в должность. Его номинант на должность спецпредставителя в Украине Кит Келлог предполагает возможность заключения соглашения за 100 дней. Администрация Трампа, как утверждают ее представители, намерена усиливать давление на Россию, если Москва не пойдет на прекращение военных действий.

Курт Волкер, бывший специальный представитель США по вопросам Украины, считает, что Трамп может применить стратегию «кнута и пряника»: расширить поддержку Украины, в том числе через финансирование и поставки оружия, одновременно усиливая санкции против российской экономики.

Вероятность мирного урегулирования

Эксперты, однако, сомневаются в готовности Путина идти на компромиссы. По мнению Татьяны Становой из Центра России и Евразии Карнеги, требования России к Украине включают не только сокращение вооруженных сил, но и гарантии, что Запад не перевооружит Киев.

«Москва рассматривает любую военную поддержку Украины как сугубо враждебную», - отметила она, предполагая, что Россия, скорее всего, продолжит давление и военные действия, чем согласится на мирные уступки.

Агентство считает, что в этих условиях перспективы достижения быстрого мира остаются сомнительными, а конфликт, вероятно, будет продолжаться до изменения ситуации на поле боя или международной политической конъюнктуры.

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