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Сжигает жир, бодрит и снимает стресс: названа лучшая для здоровья приправа

  • 19.01.2025, 13:41
  • 1,988
Сжигает жир, бодрит и снимает стресс: названа лучшая для здоровья приправа

Идеальна для тех, кто находится на диете.

Для человека какие-либо ограничения это стресс. Чтобы при диете уменьшить тревожность, дискомфорт и повысить эффективность похудения, следует есть розмарин. Пользу этой приправы трудно переоценить, пишет ТСН.

В состав розмарина входят витамины А, В9, С, Е, РР. Также эта приправа богата натрием, железом, магнием и кальцием. В ней содержатся эфирное масло, линолевое, лауриновое, розмариновое, урсуловое, олеиновое кислоты, тиамин, валин, лизин, рибофлавин и т.д.

Чем полезен розмарин

Диета или любое ограничение в привычном режиме жизни – это чрезвычайный стресс для организма. Поэтому диетологи часто сначала изучают психологическое состояние человека, морально готовят его к диете, а потом формируют рацион питания. Необходимо не только создать мотивацию, но и помочь преодолеть возможные трудности, всегда появляющиеся в процессе похудения.

С этой ролью отлично справляется приправа, которую можно найти на каждой кухне. И речь идет о розмарине. Кажется, что его химический состав специально создан природой для диеты. Эта трава помогает ускорить обмен веществ, сжигающий лишние килограммы. А с другой стороны, именно розмарин является одним из сильнейших продуктов растительного подхода, положительно влияющих на работу сердечно-сосудистой системы.

Посредством улучшения мозгового кровообращения розмарин также стимулирует умственную деятельность. Издавна его использовали для борьбы со стрессом и нервными расстройствами, поскольку приправа может повысить жизненный тонус и наполнить организм новыми силами.

Как правильно приготовить чай из розмарина

Во время похудения рекомендуется пить чай из розмарина, который поможет избавиться от стресса и быстрее уменьшить лишние килограммы. Как заваривать розмарин? Все очень просто: залейте 0,5л кипятка 1 чайную ложку листьев приправы. Чай должен настаиваться в термосе примерно полчаса. После этого его следует процедить и принимать трижды в день до еды по две столовые ложки. Хранить чай из розмарина лучше в холодильнике.

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