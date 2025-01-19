Израиль официально объявил начало перемирия в Секторе Газа 19.01.2025, 13:49

После того, как ХАМАС передал список первых заложников.

Израиль объявил о начале перемирия в Секторе Газа. Прекращение огня стало возможным после того, как ХАМАС передал список первых заложников, которых должны освободить 19 января.

Об этом сообщает The Time of Israel.

После того, как ХАМАС передал список заложников, которых планируется освободить сегодня, Израиль заявил, что перемирие вступит в силу в 11:15.

Изначально планировалось, что первый этап перемирия начнется сегодня в 8:30. Однако его отложили из-за того, что ХАМАС затянул с передачей списка имен трех женщин-заложниц, которых должны освободить сегодня.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжала наносить удары по объектам террористов ХАМАС в Секторе Газа в течение последних двух часов.

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