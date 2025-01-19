Нетронутая роскошь 2000-х: в Минске продают уникальную квартиру 19.01.2025, 13:57

Она стоит миллион долларов.

В элитном доме 2000 года на улице Пулихова на продажу выставили интересную квартиру. Во-первых, в ней есть собственный камин. Во-вторых, в ней сохранился нетронутый богатый интерьер 2000-х. В-третих, она стоит миллион долларов, пишет realt.by.

Дом на Пулихова, 43 построили в 2000 году. Он находится в тихом центре напротив Свислочи.

И на тот момент это была элитка: закрытая территория, подземный паркинг, зеленый район, где раньше селилась партийная номенклатура.

Люди тут селились тоже непростые. Но квартиры на вторичке тут появляются нечасто.

А сейчас на Realt здесь продают квартиру на последнем, пятом этаже. Площадь — 194 квадратных метра. У нее вот такая планировка:

Со входа попадаем в прихожую. Здесь — шкаф-купе, дерево, колонны.

Но центральное место в квартире занимает большая гостиная на 58 квадратных метров. Такой площадью не каждая квартира обладает.

В этой комнате видим дорогую деревянную мебель, плюс — настоящий действующий камин.

К гостиной примыкают столовая и кухня. Там тоже все выглядит аутентично.

В квартире также четыре отдельные комнаты. Интерьер в них уже попроще.

А еще здесь два санузла. В одном из них — джакузи.

В квартире также две лоджии. Из окон открывается панорамный вид в том числе на реку и гостиницу «Пекин».

Интересно, конечно, то, что в квартире сохранился дорогой, качественный, но нетронутый интерьер из 2000-х. Это видно даже по бытовой технике. Например, по неплоским телевизорам, музыкальному центру, стиральной машине с механическими регулировками.

А просят за эту квартиру миллион долларов. Метр выходит по 5429 долларов.

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