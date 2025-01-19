Нефтяной сектор России оказался на грани краха 19.01.2025, 14:06

1,536

Индия и Китай уже ищут новых поставщиков.

Российская нефтяная отрасль оказалась под мощным давлением после введения новых санкций США, которые усилили ограничения на транспортировку и продажу российской нефти.

Как сообщает Bloomberg (перевод — dialog.ua), танкеры, ранее направлявшиеся за российским грузом, разворачиваются в открытом море, а ключевые покупатели, такие как Китай и Индия, начинают искать альтернативных поставщиков на Ближнем Востоке.

Некоторые суда уже остановились, а другие отворачиваются от российских портов, из которых они должны были забрать грузы.

Санкции «закрыли» более 100 судов, которые могут перевозить около 1,4 млн баррелей нефти в день. Это почти половина всего российского морского экспорта сырой нефти.

Аналитики Macquarie Group прогнозируют, что последствия могут быть еще более разрушительными, сократив экспорт до 2,15 млн баррелей в день.

Три санкционированных танкера, направлявшихся в Балтийское море, совершили разворот у западного побережья Европы. Санкции бьют по логистике и доходам Ситуация с логистикой обостряется: танкеры, попавшие под санкции, начали отказываться от рейсов.

По крайней мере пять судов уже изменили маршруты, включая нефтевозы Atlas, Heng Tai и Venture, которые развернулись у побережья Европы и направились в Средиземное море.

Китай и Индия, на которые приходится 81% российского морского экспорта нефти, постепенно начинают соблюдать санкции США. В Нью-Дели заявили, что танкеры, попавшие под санкции, смогут доставлять грузы только до 12 марта, после чего их доступ будет закрыт.

Новые маршруты и теневой флот Чтобы компенсировать потери, Россия использует теневой флот старых танкеров, работающих без известных владельцев и страховщиков.

Однако последние санкции практически удвоили количество судов, находящихся под ограничениями, увеличив их число до 265. Это делает обход санкций еще более сложным и затратным.

Рост напряженности на рынке нефти уже вызвал повышение цен на нефть марки Brent на $5 за баррель. Страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Ирак, сталкиваются с растущими запросами от Китая и Индии на увеличение поставок нефти.

Однако их возможности ограничены обязательствами перед ОПЕК+, в которой Россия играет ключевую роль. Ситуация для России продолжает усугубляться.

Нефть, которая является основой российского бюджета, превращается в уязвимое место для Кремля. Эксперты предупреждают, что дальнейшее давление на нефтяной сектор может привести к еще большему сокращению доходов и усилению экономического кризиса в России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com