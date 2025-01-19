«Бросил курить и на следующий день полез в купель» 4 19.01.2025, 14:14

Минчане поделились своими историями на Крещение.

На календаре вновь Крещение, и сотни белорусов друг за другом еще накануне потянулись окунаться в прорубь. Для одних зимнее купание носит сакральный смысл, для других — это очередной повод закалить свой организм.

Журналисты Onlíner побывали у самых популярных столичных купелей и поговорили о том, что подталкивает людей лезть в холодную воду и не переживают ли они за свое здоровье.

«В первый раз страшно»

Трижды окунуться в ледяную воду на Крещение — обычай из такого далекого прошлого, что сложно понять, когда он точно появился. Предки считали, что таким образом они смывают с себя всевозможную скверну. Церковнослужители нередко освящают купели. Правда, многие из них в таких погружениях святости не видят и упорно повторяют, что избавиться от грехов можно только через исповедь и покаяние.

Но народная традиция жива и крепка по сей день. Только знаменитые крещенские морозы куда-то испарились, сменившись вполне себе комфортным плюсом на столбике термометра. В такую слякотную погоду за зимнее настроение отвечал неприятный, колючий ветер, но и он не отпугнул минчан от идеи проверить себя на прочность.

Около шести вечера на спасательной станции на Цнянке было многолюдно. И как только батюшка освятил купель, первый желающий сразу начал спускаться по лесенке в темную воду. Окунувшись, мужчина сразу же показал большой палец, мол, хороша водица.

Люди в плавках и купальниках постоянно курсировали туда-обратно, и вскоре перед нами показался Сергей. Мужчина за свою жизнь окунался раз 15. Он признается, что испытывает от процесса огромное удовольствие и никогда проблем не ощущал.

— Впечатления — супер! Это заряд бодрости на предстоящий год и, соответственно, закаливание организма. Сколько уже окунаюсь, никогда проблем со здоровьем не испытывал.

— В какую погоду вам больше нравится окунаться? Когда на столбике хороший минус или такая мягкая зима, как сейчас? — уточняю у собеседника.

— В минусовую. Было несколько раз, когда опускался в купель в минус 15—20 градусов. Вот это были самые интересные ощущения. При такой температуре даже вода казалась более теплой. Нынешняя мне не очень понравилась.

Вместе с опытными моржами в купель погружались и абсолютные новички. Студент Максим рассказал, что его привели на Цнянку как вера, так и желание закалиться.

— Я долгое время хотел попробовать, однако мои родители были против. Считали, что могу заболеть, и не разрешали. Но вот сейчас решился. При этом я долго готовился и постоянно мылся под холодной водой. Какие сейчас ощущения? Необычные, чувствую себя прекрасно. Уверен на 100 процентов, что через год опять пойду.

Среди дебютантов — Игорь. Раньше в прорубь окунался его брат, теперь настал и его черед.

— В первый раз страшно. Как будто первая брачная ночь. Реально, — убеждает парень. — Но во второй и третий уже будет попроще. Думаю, теперь буду окунаться ежегодно.

— Врачи многих отговаривают, поскольку есть много противопоказаний. Как относитесь к таким предупреждениям?

— Все люди разные, и противопоказания в любом случае для кого-то есть. Поэтому кому-то лезть в купель действительно нежелательно, а кто-то может попробовать. Но я считаю, что перед тем, как окунуться, к врачу все-таки сходить стоит.

Если бы меня кольнуло, передернуло, то я бы не рисковал. Все нужно делать, отталкиваясь от состояния здоровья. Да и я человек, который не любит рисковать.

К купели шли не только мужчины, но и женщины. Татьяна, например, специально вместе с братом приехала из Березинского района. Говорит, на малой родине купели тоже есть, но на этот раз захотелось окунуться именно в Минске. Девушка уверена, что чувствует себя прекрасно. За здоровье она не переживает и с улыбкой добавляет: «Это же Крещение. Боженька поможет».

— Для меня это в первую очередь проявление веры, а во-вторых, для здоровья, — говорит еще одна Татьяна, с которой мы разговорились прямо у купели. На Цнянку она пришла вместе с сыном и его другом. — До этого четыре или пять раз я уже окуналась. А всерьез увлеклась после того, как съездила в Израиль к святым местам и побывала на реке Иордан. Я окуналась в разную погоду — и в минус, и в плюс, но в принципе ощущения одни и те же. Мне всегда тепло и комфортно.

«Бросил курить и на следующий день полез в купель»

Одну из самых эстетских купелей ежегодно готовят на спасательной станции ОСВОДа на водохранилище Вяча. Спасатели любят позаморачиваться и перед Крещением изо льда создают настоящие фигуры и гигантские надписи. На этот раз планы нарушила погода, и купель получилась похожей на небольшой бассейн с ограждением из понтонов, украшенных огоньками и елочными веточками.

Вместо привычного опускания по лестнице люди либо забегали в воду, либо ныряли. После этого быстренько приседали и шли греться в раздевалки.

На берегу мы знакомимся с Николаем. Он окунается на Крещение каждый год. Началось все в 2012 году, когда мужчина решил завязать с курением.

— Я резко бросил 18 января, 19-го проснулся, меня колбасило целый день, и я не знал, куда себя приткнуть. А потом понял, что сегодня Крещение, и начал звать друзей окунуться, хотя сам прежде этого не делал. Звонил в надежде на то, что они откажутся, а мне сказали: «Поехали». И мы окунулись, — вспоминает собеседник. — Я испытал такое внутреннее переживание, что, во-первых, забыл до этого дня про сигареты, а во-вторых, почувствовал эйфорию. После этого я стал практиковать закаливание.

— Часто приезжаете на Крещение на Вячу?

— Практически всегда здесь. Хотя однажды окунался в Киеве, и еще раз — в Атлантическом океане. Я дальнобойщик, и в тот момент застал Крещение в Испании. А на Вяче ребята [спасатели] каждый год делают просто что-то невероятное. Это и лед, и фигуры — сюда просто приятно приехать и провести здесь время. За их отношение — низкий поклон.

— А как вам формат без общепринятой купели?

— А это не имеет значения. Накануне всегда думаешь, что уже и возраст не юный, а потом приезжаешь, опускаешься в воду — и все всегда проходит хорошо. Испытываю сильную эйфорию. Как будто очистился и освободился от лишнего.

Рядом с женской раздевалкой мы встречаем Викторию. Она призналась, что никогда прежде не закалялась на Крещение, и сейчас решила осуществить свою мечту.

— Мне хотелось получить новые впечатления и эмоции. Я летом купаюсь в холодной речке и получаю массу удовольствия. Ощущения такие, как будто заново родился. Подумала: чем Вселенная не шутит — надо попробовать зимой. Размышляла об этом последние несколько лет, и сегодня поняла, что откладывать уже не стоит. Пора. И все: поехала вместе с друзьями, моей группой поддержки. Они, правда, не пошли в воду, а я решилась. Мне — супер!

«Год назад пообещала, что в 2025-м окунусь, и слово сдержала»

Одна из самых живописных и популярных купелей — с видом на мерцающий огоньками проспект Победителей — находится рядом со спасательной станцией на Комсомольском озере. Здесь всегда много людей, и нынешнее Крещение исключением не стало. Рядом с купелью мы встретили Анастасию. Девушка только что вышла из воды, надела теплый халат и ожидала своего мужа.

— Относилась к подобному опыту прекрасно. Но для этого ведь нужна сила воли. Особенно для женщины. Меня уговаривали окунуться еще в прошлом году. Но я отказалась, сказав, что через год точно попробую. Пришлось слово сдержать.

— А что отталкивало? Советы медиков?

— В том числе. Если есть противопоказания, заболевания или начались женские дни, то, конечно, в воду лезть не нужно. Но у меня все нормально. Мы еще и в баньке попарились!

Что почувствовала? Сначала было холодно, пошли мурашки по телу, а затем стало даже тепло. Точно окунулась не зря.

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