Рогозин обвинил Путина во лжи
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 19.01.2025, 14:31
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И сделал это в грубой форме.
Дмитрий Рогозин фактически обвинил Путина во лжи и заявил, что российская армия на фронте испытывает тотальную нехватку всего. А те, кто говорят, что «у армии все есть» - просто «брехуны».
«Да, еще хотел обратиться к тем, кто в тылу: не верьте брехунам и телешаманам, что на фронте наши парни ни в чем не нуждаются. Это некоторые должностные лица так, на всяких пожарный, свои задницы от возгорания прикрывают. Бойцы нуждаются во всем» - написал Рогозин.
Напомним, что именно Путин еще в 2023 году заявлял, что у российской армии «есть все». Вслед за ним этот тезис повторяли затем и другие чиновники и пропагандисты.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»