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Кэмерон Диас в новой комедии борется с белорусским гангстером

  • 19.01.2025, 14:40
Кэмерон Диас в новой комедии борется с белорусским гангстером

По сюжету наш соотечественник пытается захватить в свои руки супероружие.

В новой голливудской комедии «Снова в деле» главные герои, которых играют Кэмерон Диас и Джейми Фокс, противостоят белорусскому гангстеру, пытающемуся захватить в свои руки супероружие. Об этом сообщается в рецензиях кинокритиков — например, на сайте filmstarts.de.

Фильм режиссера Сета Гордона вышел 17 января 2025 года на сервисе Netflix. В нем снялись также Глен Клоуз, Кайл Чендлер, Эндрю Скотт, Джейми Деметриу. В роли нашего соотечественника занят польский актер Роберт Беста.

По сценарию, двое агентов ЦРУ, выжив в авиакатастрофе, решают инсценировать свою смерть и начать жить как «обычные» супруги. Спустя много лет их тайна случайно раскрывается, и за парой, уже имеющей двух детей, начинают охоту бандиты.

Дело в том, что Эмили и Мэтт, завершая свое последнее задание, похитили у белорусского мафиози Бальтазара Гора и везли в том самом самолете некий «Ключ» — устройство, дающее большие возможности для кибертерроризма. И Гор хочет вернуть его.

Комедийный боевик рекламируется как «возвращение Кэмерон Диас». Дело в том, что в последний раз актриса появлялась на экранах 10 лет назад — в фильме-адаптации бродвейского мюзикла «Энни», после чего объявила об уходе из кино.

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