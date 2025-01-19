Соловьев и Картаполов на «параде смертников»1
- Телеграм-канал «День опричника»
- 19.01.2025, 15:16
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ВСУ одобряют.
Ничему пропагандистов жизнь не учит. Как и три года назад на российском ТВ продолжают фонтанировать влажными фантазиями на тему парада победы в Киеве и Одессе.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов призывает министра обороны торжественно провести 9 мая «коробочки» из военнослужащих по центру Курска, Донецка и Луганска.
Скучковать военные цели для экономии боевых снарядов? ВСУ одобряют. Особенно, если Картаполов возглавит «парад смертников».
Телеграм-канал «День опричника»