«Она была любимицей батальона» 2 19.01.2025, 15:25

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Командиры — о героически погибшей в Украине белоруске Марии Зайцевой.

В августе 2020 СМИ облетел снимок 19-летней Марии Зайцевой, тяжело раненой на протестах в Минске. 17 января 2024 года она погибла в Украине, на Покровском направлении. «Радыё Свабода» поговорило с сослуживцами девушки.

17 января появилась информация о смерти белорусской доброволицы Марии Зайцевой, которая была тяжело ранена на протестах в Минске в августе 2020 года. Как стало известно «Свабодзе», на фронт в Украину Мария впервые попала весной 2023 года. Получила ранение и вернулась в Чехию, где жила после отъезда из Беларуси. 16 января 2024 Мария поехала в Украину второй раз. На тот момент ей было 23 года. На фронте Зайцева служила во Втором интернациональном легионе. Сначала — в медицинской части, потом — снайпером.

Сослуживцы белоруски рассказали, какими были ее последние годы и месяцы.

Спасала жизни, переводила с английского

Алесь Петровский служит во Втором интернациональном легионе. В 2023 году он был там начальником медицинской части. В легион прибыло пополнение, в том числе белорус, который перешел из полка Калиновского. А также Мария Зайцева, которая приехала из Чехии.

«Почему она решила присоединиться к добровольцам? Мне кажется, она просто хотела, чтобы Беларусь была свободной. У нее была обида, что ее по сути выгнали из страны, она хотела вернуться назад. Ее это очень сбило с ног — то, что она должна была уехать из Беларуси», — рассуждает Алесь Петровский.

Он вспоминает, что украинские дети иногда дарили белорусским добровольцам подарки, рисунки и браслеты.

«И некоторые браслетики были с красно-зеленым цветом. Я принимал их, не мог же отказать детям. Но Маша не могла видеть это сочетание — красный и зеленый цвет», — отмечает командир.

Марию он характеризует как доброго, красивого, светлого человека, к которому все тянулись. Алесь говорит, что она была «светлым пятном в моей жизни за последние три года».

Новенькую привели к начмеду, потому что, как он говорит, не знали — что с ней делать.

«Маленькая такая, оружием не владеет, ну куда ее?», — вспоминает Петровский. Так Мария попала в медицинское подразделение. Хотя, отмечает Алесь, в окопах или на штурме нет различия — медик ты или нет. Добровольцы должны все уметь, но медики еще умеют и помочь — турникет наложить, первую помощь оказать.

Командир говорит, что Мария также служила как переводчик в интернациональном легионе, так как хорошо владела английским языком. В подразделении есть люди из разных стран мира, не все из них владеют украинским или русским языками.

«Пошла на позиции, хотя могла не делать этого»

Алесь Петровский вспоминает, что военной науке Марию учили сами бойцы — например, как владеть оружием. По словам командира, девушка очень хорошо стреляла, хотя раньше у нее не было такого опыта.

Алесь вместе с Марией был в окопах в Серебрянском лесу — горячей точке фронта в Луганской области.

«Комбат сопротивлялся, чтобы Маша шла в окопы, потому что ее все берегли, как могли. Но после гибели «Минска» (белорусский доброволец. — РС) она пошла на наши позиции, хотя могла не делать этого», — отметил Алесь.

Летом 2024 года в легионе была ротация. Многие воспользовались этим, чтобы пройти новые курсы — тактической медицины, управления переносными зенитными комплексами или беспилотниками. Мария пошла учиться на стрелка, ей помогал друг Алеся. Училась три месяца — с августа по октябрь 2024 года. Примерно в ноябре вернулась к службе, но уже снайпером.

«Она шутила — вот мы с тобой вернемся в Беларусь, я как снайпер, ты как командир БПЛА», — добавил собеседник.

«Она была любимицей батальона»

Руслан Мирошниченко до ноября 2024 года был командиром Второго интернационального легиона, где служила Мария Зайцева. Сейчас по состоянию здоровья он временно не служит, проходит лечение. Гибель Марии стала для него личной потерей, говорит Мирошниченко, потому что в легионе между бойцами были семейные отношения. К Марии относились как к дочери.

«Вообще она была любимицей батальона», — подчеркивает Руслан Мирошниченко.

Он вспоминает, что белоруска пришла служить в легион практически с самого начала формирования части.

«Пришел ребенок ко мне. Мотивированная, решительная, упрямая, с жаждой к действиям, к освобождению Украины. Мы не разделяем понятия «освобождение Украины» и «освобождение Беларуси», потому что считаем, что после освобождения Украины от российского нашествия, агрессии, следующей будет Беларусь», — говорит командир легиона.

Он сначала назначил Марию служить в медпункте, потому что у нее были соответствующие навыки. В 2023 году легион выполнял боевые задачи в Донецкой области. Там Мария Зайцева работала в экипаже медицинской эвакуации раненых, потом выразила желание служить как боевой медик, непосредственно на позициях, в окопах оказывала первую медицинскую помощь раненым.

«Мы ощущали нехватку боевых медиков на позициях, поэтому ее решительность соответствовала задачам и необходимости, требованиям подразделения. Но как человек я относился к ней как к дочери, поэтому мне было очень тяжело принять решение. Хотелось, чтобы она меньше рисковала. Но ее решительность и упорство победили. Мария с лета 2023 была в окопах и выполняла боевые задания», — рассказал Руслан Мирошниченко.

Он вспоминает, какой решительной Зайцева вернулась во Второй интернациональный легион после ранения и лечения в Чехии. Тогда же она выразила желание учиться на снайпера.

«Инструкторы присматривались к ней — потянет, не потянет. Но Мария начала показывать довольно хорошие результаты на стрельбище. Сначала на боевые ее не допускали, но когда она доказала свою выдержку и точность то ходила на боевые задания…

Светлая, решительная, очень простая в общении, но всегда вежливая, с уважением к людям… Не могу сказать, что «была», очень светлый ребенок. Это горе для всего батальона.

Потому что, как я говорил, она была любимицей. Мария одна из немногих ветеранов, которые оставались в нем, прошли тяжелые бои. Мы потеряли часть семьи, часть самих себя», — добавил Руслан Мирошниченко.

17 января по позициям, на которых находилась Мария Зайцева, ударила российская артиллерия.

Тело Марии 18 января вынесли с поля боя. О похоронах пока ничего не известно.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронте погибли около 70 белорусских добровольцев, воевавших на стороне Киева.

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