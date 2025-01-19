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Зеленский предупредил предателей Украины, работающих на Россию

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  • 19.01.2025, 15:33
  • 2,358
Зеленский предупредил предателей Украины, работающих на Россию

Появилось видео.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о жестких мерах против всех, кто предает страну в столь трудное время.

Он подчеркнул, что предатели, корректирующие российский огонь по украинским городам, работающие на российскую пропаганду или получающие деньги из Москвы, должны быть готовы к возмездию.

«Мы принимаем меры против предателей и всех видов махинаций, которые ослабляют наше государство и наше украинское общество», - сказал Зеленский.

«И каждый, кто встает на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ».

Украинские спецслужбы также провели обыск у телеведущего Макса Назарова, которого подозревают в оправдании российской агрессии. По словам представителей СБУ, он мог действовать в интересах Москвы, дискредитируя Украину и ее защитников.

В течение дня СБУ и Генпрокуратура опубликовали множество сообщений о задержании подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

В Киеве был арестован начальник отдела одного из государственных банков. По данным СБУ, он переводил деньги на нужды российской армии. У задержанного также обнаружили российский паспорт.

В Харькове раскрыта шпионская сеть, которая передавала данные о военных базах и маршрутах ВСУ российской разведке. Эти данные использовались для нанесения ударов ракетами и беспилотниками.

В Днепропетровской области выявлена компания, которая, как утверждается, помогала России разрабатывать лабораторию для создания ядерного оружия. Подозреваемый - владелец украинской компании по производству строительных материалов.

Зеленский высоко оценил работу правоохранительных органов, отметив, что они показывают отличные результаты в выявлении предателей и агентов. Он заверил, что борьба с врагами внутри страны будет продолжаться без пощады. «Те, кто решает работать против Украины, должны понимать: возмездие неизбежно», - подчеркнул президент Украины.

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