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Российские военные суда уже две недели «наматывают круги» возле берегов Сирии

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  • 19.01.2025, 15:50
Российские военные суда уже две недели «наматывают круги» возле берегов Сирии

В порт их не пускают.

Сирия начала пропускать в порт Тартус гражданские коммерческие суда, в то же время российские военные корабли остаются под запретом.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра».

Как отмечают аналитики, в порт Тартус ночью зашел египетский сухогруз Lotus.

«В то же время российские военные транспорты Sparta и Sparta II продолжают наматывать круги в нейтральных водах неподалеку — уже две недели. Нарисовали интересные фигуры в сервисе отслеживания, но в порт Тартуса для вывоза российской военной техники их не допускают», — пишет «Крымский ветер».

Как утверждается, ранее, 9 января, российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев предпринял очередную попытку договориться о вывозе военной техники с российских баз в Сирии, но «его не допустили к переговорам».

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