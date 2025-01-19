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«Впервые просматривается смерть режима Лукашенко»

  • 19.01.2025, 15:59
  • 1,038
«Впервые просматривается смерть режима Лукашенко»
Фото: AFP

Мы находимся на финальной стадии борьбы.

В штабе Лукашенко в узком кругу состоялось обсуждение «активизации переговоров с Западом». Докладывали Петкевич и Рыженков, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Рыженков и Петкевич предложили пойти по «кубинскому сценарию»: поэтапное освобождение политзаключенных и «диалог» с новым госсекретарем Марко Рубио.

Авторы канала подчеркивают, что в ближайшее время ключевые заложники режима останутся за решеткой. Это «золотой обменный фонд» для Лукашенко. Активизация плана Петкевич/Рыженкова ожидается весной.

Лукашенко уже закинул удочку в Кремль и считается, что в свой «первый визит» после выборов он обсудит с русскими стратегию «приоткрытия» занавеса на западном фланге. Лукашенко будет предлагать Путину использовать его в качестве «троянского коня» в ЕС.

«Мы сообщаем столь чувствительную информацию публично, чтобы предупредить некоторых малохольных «беглых» от попыток проявить эмпатию и помочь режиму по ту сторону границы. Все «полезные идиоты», кто будет лоббировать любые формы послабления отношений к режиму со стороны ЕС и США - потенциальные коллаборационисты и пособники Лукашенко.

Мы находимся на финальной стадии борьбы и впервые за 30 лет просматривается смерть режима. Мы готовы бороться до конца. Нам не нужна ваша «сентиментальная» помощь, мы на войне. Подмигивая Лукашенко, ссылаясь на страдания заключенных и народа, вы оказываете нам, белорусам «внутри», медвежью услугу. Не подбрасывайте шайбу Лукашенко, он вас переиграет на этом поле, как это делал всегда. Только тотальная изоляция, экономический коллапс системы и ее последующий распад - единственный сценарий свободы будущих поколений белорусов. Политика «Лукашенко ферштейн», которую лоббируют некоторые беглые недополитики и их кураторы, а также страны-изгои внутри ЕС, лишь отодвинет нашу победу на десятилетия», - пишет «Беларуская выведка».

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