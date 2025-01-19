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В Керченском проливе затонул танкер «теневого флота» РФ

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  • 19.01.2025, 16:23
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В Керченском проливе затонул танкер «теневого флота» РФ

Об этом сообщает группа экологов.

Груз мазута, который вез потерпевший в декабре крушение в Керченском проливе танкер «Волгонефть-212», предназначался для погрузки на морской танкер FIRN, входящий в российский теневой флот. Об этом сообщила рабочая группа по оценке влияния войны на экологию Ukraine War Environmental Consequences Work Group (UWEC), в которую входят российские и украинские экологи.

Согласно выводам экологов, к FIRN (на фото), вероятно, шло и судно «Волгонефть-109», передавшее 17 декабря сигнал бедствия. Но его успели укрыть от шторма на якорной стоянке в порту «Кавказ». В публикации UWEC не уточняется, каким образом экологи установили, что танкеры шли на перегрузку к FIRN. Однако сотрудник UWEC Евгений Симонов (попросил указать, что признан «иноагентом») рассказал «Агентству», что экологи опирались на следующие факты:

Связанный с силовиками канал Baza через несколько дней после крушения сообщал со ссылкой на источники, что «Волгонефть-212» в день крушения шла на перегрузку и находилась в перегрузочном районе порта «Кавказ».

В районе, где находились «Волгонефть-212» и «Волгонефть-109», находилось несколько морских танкеров, работавших, судя по всему, как накопители (на них перегружали нефть более мелкие суда) — FIRN, SANAR-7, SANAR-8, BORAY.

За два месяца до катастрофы танкер FIRN использовался в учениях компании «СТС Транс» по перевалке нефтепродуктов с малых танкеров на танкер-накопитель. По словам Симонова, учения проходили в месте, где 15 декабря потерпела крушение «Волгонефть-212».

«СТС Транс» активно занималась перевозками мазута, свидетельствует обоснование деятельности компании. В 2023 году в годовом плане компании на транспортировку мазута приходилось 35% всех перевозок (1,5 из 4,9 млн тысяч тонн).

Танкеры SANAR-7, SANAR-8 и BORAY 10 января попали в санкционный список Минфина США как использующиеся в теневой торговле российской нефтью. Судно FIRN под санкции не попало. По мнению авторов отчета, это может быть связано с тем, что танкер с конца 2022 года зарегистрирован в респектабельном судовом регистре Lloyd’s Register.

Однако связь танкера FIRN с российской схемой обхода санкций у экологов не вызывает сомнений. Судно было построено по заказу «Совкомфлота» в 2002 году в Южной Корее. Сначала танкер ходил под флагом Либерии, до 2021 года назывался SCF CAUCASUS, а до июля 2023-го — Bear Alcor. В 2021 году танкер был замечен в перевозках подсанкционной венесуэльской нефти. В начале 2023 года Reuters сообщал о том, что Bear Alcor перевез 900 тысяч баррелей нефти из Мурманска в Индию. В октябре 2023 года эксплуатировать танкер стала индийская управляющая компания TRIDENT BEAUTY LTD (в ее распоряжении два танкера — FIRN и аналогичный по характеристикам NEVE). FIRN попал в списки «теневого флота» Главного управления разведки Украины, Greenpeace и группы мониторинга Black Sea Institute of Strategic Studies.

О том, что танкер «Волгонефть-212» должен был передать груз именно на FIRN, в день катастрофы, 15 декабря, писал на форуме сайта «Водный транспорт» пользователь RedJack (именно он последним сфотографировал судно перед крушением 17 ноября в Ростове-на-Дону). Также RedJack 17 декабря сообщил, что FIRN должен был принять груз «Волгонефти-109». Автор комментария зарегистрирован на профессиональном форуме с 2016 года и, по словам опрошенных Симоновым экспертов отрасли, его информации можно доверять.

Мазут, который везли на перегрузку «Волгонефть-212» и «Волгонефть-109», вероятно, предназначался для поставки на нефтеперерабатывающие заводы Индии, считают эксперты UWECWG.

К каким выводам еще пришли экологи. С 2017 по 2021 году на поверхности моря в районе Керченского пролива было обнаружено 2599 пятен пленочных загрязнений общей площадью 1107 кв. км. Ситуацию с загрязнением значительно усугубили постройка Керченского моста, после которой пролив значительно сузился, и вторжение в Украину, в условиях которого ощутимо уменьшилось стремление России обеспечивать безопасность транспортировки нефтепродуктов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину были потоплены или повреждены около 100 военных и гражданских судов, которые представляют угрозу для экологии. В частности след ограниченного нефтеразлива был зафиксирован после затопления крейсера «Москва», который сейчас лежит на 50-метровой глубине.

Всего на дне Черного моря покоятся 800 военных, пассажирских и промышленных судов, которые могут стать источниками загрязнения в будущем. По мере повышения температуры воды в Черном море опустившиеся на дно нефтепродукты могут подняться наверх.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря, и, по оценке РАН, стало самой серьезной экологической катастрофой в России с начала XXI века. На вторые сутки после аварии на побережье Краснодарского края в районе Анапы начало выбрасывать фрагменты мазута. Позднее мазут появился по всему южному побережью Крыма, а к середине января достиг Евпатории.

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