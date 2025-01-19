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Ученые разработали «витаминный коктейль» от похмелья

  • 19.01.2025, 16:27
Ученые разработали «витаминный коктейль» от похмелья

Прием препарата нужно проводить по специальной схеме.

Группа исследователей из Миланского университета разработала обогащенный витаминами «коктейль» от похмелья, эффект которого основан на полезном действии имбиря, опунции, вишни и гинкго билоба. Результаты работы опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 214 представителей разных возрастных групп. Ученые применили инновационный трехэтапный протокол для тестирования воздействия растительных компонентов. Основной группе участников предложили напиток, состоящий из экстрактов имбиря, опунции, барбадосской вишни и гинкго билоба, дополненный минералами и витаминами группы B.

Прием препарата проводился по специальной схеме: за 45 минут до и сразу после употребления алкоголя. Комплексный мониторинг состояния участников включал биохимический анализ крови, анализ мочи и мониторинг гемодинамических параметров (артериального давления, периферического сопротивления сосудов, сердечного выброса).

Результаты показали, что через 12 часов после приема травяного напитка группа добровольцев ощутила значительное улучшение самочувствия. Участники отметили снижение интенсивности цефалгии (головной боли) на 34%, тошноты — на 42%, а тревожности — на 41%.

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