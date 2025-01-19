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Зеленский ввел санкции против пропагандистов и предателей Украины

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  • 19.01.2025, 16:35
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Зеленский ввел санкции против пропагандистов и предателей Украины

Появился список.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение СНБО о санкциях.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщил украинский лидер.

«Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что готовятся и новые санкционные решения. Они будут вскоре, заверил президент.

На сайте президента Украины уже появился указ № 38/2025 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 января 2025 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Всего в списке 18 граждан.

Среди них народный депутат Нестор Шуфрич, бывший народный депутат и владелец канала «НАШ» Евгений Мураев, лидер запрещенной в Украине коммунистической партии Петр Симоненко, народный депутат Юрий Бойко.

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