Грустный для Лукашенко праздник 4 Telegram-канал «Ник и Майк»

19.01.2025, 16:42

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Денег Кремль не дал.

У Лукашенко сегодня грустный праздник. Очевидно, что своим звонком Путин передал послание: «Денег нет, но вы держитесь».

Визита в Москву, как и в Пекин, до «выборов» не будет. С учетом здоровья Лукашенко, времени на восстановление не будет.

Китайский шантаж провалился. Денег Кремль не дал. Остается судорожно рваться на Запад. Правда, для этого придется отпускать более значимых лиц.

Внутри хунты ситуацию тоже считывают. Поэтому сценарий «мобилизация через страх» может иметь российский оттенок.

Еще раз напоминаем, что участие в массовых мероприятиях хунты, в том числе «выборах» опасно для жизни. Чем выше степень загнанности в угол, тем меньше ценность человеческой жизни.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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