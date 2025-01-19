Генерал США Ходжес: Есть единственный способ завершить войну 1 19.01.2025, 16:43

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Бен Ходжес

Трамп должен избегать сделки с Путиным.

Избранный президент США Дональд Трамп должен избегать подписания мирного соглашения с правителем РФ Владимиром Путиным по Украине, иначе он столкнется с новой глобальной войной. Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью The Sun.

По его словам, сделка может оказаться подобной той, что спровоцировала Вторую мировую войну. Как заявил Ходжес, заключение соглашения, согласно которому за Россией останутся украинские территории, может привести к тому, что Путин через два года «вернется» сильнее и атакует не только Украину, но и станы НАТО:

«Мы должны абсолютно точно предположить, что Путин нанесет ракетные удары не только по Украине, но, возможно, даже по странам НАТО, чтобы вывести из строя транспортную инфраструктуру... Аэропорты и морские порты вдоль восточного фланга НАТО от Финляндии до Польши и Румынии, которые имеют решающее значение для быстрого подкрепления, будут подвергнуты либо кинетическим ударам, либо кибератакам».

Ходжес выразил уверенность, что, если Путин все же примет «ужасное» решение снова атаковать Украину, он решит атаковать и транспортную, коммуникационную инфраструктуру Европы. По его словам, все это станет реальностью, если Запад не даст отпор «российскому зверю» и не заставит Путина дважды подумать, прежде чем начинать атаки на Украину и Европу:

«Пока вы не дадите отпор и не заставите их заплатить за последствия того, что они делают, они будут продолжать это делать».

Ходжес сказал, что единственный способ положить конец войне - это «уничтожить экономику России» руками Запада. И Трамп, по его мнению, сейчас находится в гораздо более сильном положении, чем Путин. Генерал добавил, что внимание должно быть сосредоточено не на переговорах и соглашении с Россией, которое является на данный момент «единственной надеждой» Путина, а на достижении стратегического результата - победы Киева.

Президент США не должен доверять «поджигателю войны» и обязан воспринимать его слова с долей скепсиса, добавил Ходжес:

«Он должен сказать, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию, и что Путин вынужден жить в пределах своих границ».

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