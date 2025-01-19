СМИ: Команда Байдена испугалась наступление ВСУ на Херсон 19.01.2025, 17:43

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В США боялись российского ядерного удара.

Заместитель главного редактора The Washington Post Боб Вудворд в своей книге Война (War), вышедшей в ноябре 2024 года, рассказал, что команда президента США Джо Байдена считала наступление на Херсон пиком рисков ядерного удара РФ и почувствовала облегчение, когда российская армия отступила из города, не будучи разгромленной.

Об этом говорится в статье NV, посвященной этой книге.

Значительная часть тех фрагментов книги Вудворда, которые касаются войны РФ против Украины, в деталях описывает развитие событий осенью 2022 года, когда украинская армия наступала на Херсон. Вудворд напоминает, как во время стремительного контрнаступления на Харьковщине Силы обороны Украины «за пять дней отвоевали больше территории, чем российские войска взяли за всю свою операцию».

«Теперь, когда на Харьковщине развевались флаги Украины, украинские войска развернулись на юг, чтобы освободить город Херсон на западном берегу Днепра», — трактует события Вудворд [наступление на Херсонщине продолжалось с лета 2022 года — прим. ред.].

Однако с этого момента и вплоть до освобождения Херсона 11 ноября, как дает понять Вудворд, в администрации Байдена нарастали опасения относительно того, что значительный разгром российских сил в Херсоне может спровоцировать Кремль на использование тактического ядерного оружия.

«Путин разместил в Херсоне около 30 000 военнослужащих. По оценкам разведывательных служб [США], если бы российские войска в Херсоне были окружены украинскими силами, вероятность того, что Путин отдаст приказ о применении тактического ядерного оружия, чтобы избежать таких катастрофических потерь на поле боя, составила бы 50%», — пишет Вудворд. Он также напоминает, что «Херсон имел огромное стратегическое значение для Москвы» — от доступа к Днепру до контроля российского «сухопутного моста» на юге Украины.

Глава ЦРУ Уильям Бернс в частности высказывал такое мнение: если Херсон упадет, «можно предположить, что российские вооруженные силы могут дать трещину и что контроль Путина над Крымом окажется под угрозой». Здесь Вудворд снова напоминает, что потенциальный катастрофический проигрыш на поле боя, мол, мог бы дать Путину повод перейти к ядерному оружию в соответствии с ее доктриной. «Дело в Крыму, — цитирует автор книги Бернса, — Во многих смыслах он имел экзистенциальное значение для Путина, потому что если бы он потерял Крым, то сами основания его бытия как российского президента в его собственных глазах были бы поставлены под вопрос».

Поэтому на этом этапе, утверждает Вудворд, доклады разведки, которые читал Салливан, стали «самой тревожной» оценкой намерений Путина с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Автор книги добавляет, что американцы узнали, что Путин якобы «ослабил оперативный контроль», чтобы отдать приказ о применении «ядерки» было проще.

Решающим фактором, который окончательно «успокоил» Вашингтон, стал тот факт, что Вооруженным силам Украины не удалось достаточно быстро продвигаться на Херсонщине, чтобы разгромить российские силы.

Дословно этот фрагмент в книге звучит так, будто администрация Байдена вздохнула с облегчением после того, как оккупационные войска РФ «безопасно» [именно это слово употребляет Вудворд] отошли из Херсона: «Другим решающим фактором отказа Путина от использования ядерного оружия было то, что катастрофического слома российских сил не произошло. Украина продвигалась медленно, постепенно, и российские войска безопасно отошли через Днепр и из Херсона. Только тогда разведывательное сообщество США пересмотрело свою оценку ядерной угрозы [в сторону уменьшения рисков]».

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