Лукашенко нарисовал мишени на белорусских заводах 19.01.2025, 17:47

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Флагманы промышленности под ударом.

Режим Лукашенко организовал производство боеприпасов для российских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», пишет «Салiдарнасць».

Из материалов расследования BELPOL следует, что на смертях украинцев зарабатывает целый ряд предприятий, не связанных с военпромом.

В этом списке фигурируют минский Завод точной электромеханики, жодинский БелАЗ, жлобинский БМЗ, оршанский «Легмаш», а также МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и другие.

Какие выводы можно сделать из этой истории? В условиях войны все предприятия, перечисленные в этом расследовании, если информация подтвердится, теоретически становятся легитимной целью для удара со стороны украинских военных.

Да, украинцы до сих пор не били по белорусским НПЗ, поставляющим топливо для российской армии. Но все бывает в первый раз. В какой-то момент терпение Киева может иссякнуть, и политическая целесообразность уступит целесообразности военной.

Учитывая то, в какой проходной двор для чужих беспилотников превратилось «мирное» белорусское небо, даже не хочется представлять, что ждет наши города в таком случае. Кроме того, не нужно забывать и о снятии запрета на применение дальнобойного западного оружия.

Сколько раз мы слышали о том, как кто-то не дал развалить гордость белорусской промышленности. И вот теперь этот человек собственными руками нарисовал мишени на «спасенных» им заводах.

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