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В Минске три автомобиля врезались друг в друга

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  • 19.01.2025, 18:35
  • 2,362
В Минске три автомобиля врезались друг в друга

Столкнулись Geely, Ford и Dacia.

В Минске произошло ДТП с тремя автомобилями. Как сообщает ГАИ Минска, 19 января около 12:50 вблизи пересечения проспекта Пушкина и улицы Ольшевского произошло столкновение трех автомобилей: Geely, Ford и Dacia. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

39-летнего водителя и 26-летнего пассажира автомобиля Geely, а также 51-летнего водителя автомобиля Ford доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

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