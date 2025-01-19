В Минске три автомобиля врезались друг в друга

В Минске три автомобиля врезались друг в друга2
- 19.01.2025, 18:35
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Столкнулись Geely, Ford и Dacia.
В Минске произошло ДТП с тремя автомобилями. Как сообщает ГАИ Минска, 19 января около 12:50 вблизи пересечения проспекта Пушкина и улицы Ольшевского произошло столкновение трех автомобилей: Geely, Ford и Dacia. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
39-летнего водителя и 26-летнего пассажира автомобиля Geely, а также 51-летнего водителя автомобиля Ford доставили в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.