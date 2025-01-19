Солдаты КНДР внезапно пропали с поля боя 4 19.01.2025, 18:38

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Бойцы ВСУ рассказали, почему это произошло.

После нескольких недель непрерывных атак северокорейские солдаты, которых диктатор КНДР Ким Чен Ын отправил в Россию для участия в войне против Украины, практически не появлялись на поле боя.

Об этом 19 января пишет The Washington Post, ссылаясь на украинских военных, воюющих в Курской области РФ.

При этом, указывают собеседники журналистов, российские войска продолжают наступать на украинские позиции на Курщине.

«Внезапное исчезновение» северокорейцев с поля боя может быть признаком того, что они перегруппировываются и оценивают будущие действия, отмечается в статье. Также это может быть следствием многочисленных травм и истощения после недавних боев.

«Они зализывают раны», — цитирует WP украинского солдата по имени Виталий, который в декабре провел восемь часов в перестрелке с военнослужащими армии КНДР.

По словам украинских бойцов, когда северокорейцы только появились на поле боя в Курской области, они передвигались большими группами и даже не пытались спрятаться от украинских дронов. В итоге многие были убиты в первых же штурмах.

Однако те, кто участвовал в следующих боях, показали себя боеспособными, крепкими и хорошими стрелками, рассказали бойцы ВСУ журналистам. Северокорейцы учатся на своих ошибках и адаптируются к войне в современных условиях.

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