ХАМАС отпустил трех израильских заложниц 19.01.2025, 18:48

2,996

Они провели в плену 471 день.

Три израильские заложницы — Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер — были только что переданы террористами ХАМАС сотрудникам Красного креста, а оттуда попали в руки ЦАХАЛа, сообщают «Детали».

Женщины были взяты в заложницы 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС, в результате которого около 1200 человек были убиты и 251 похищен.

Гонин была похищена с фестиваля «Нова» 7 октября 2023 года, а Дамари и Штейнбрехер были похищены из своих домов в кибуце Кфар-Аза.

В обмен на освобождение заложниц Израиль должен выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com