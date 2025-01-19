Российский пропагандист Тигран Кеосаян остается в коме
- 19.01.2025, 18:56
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Он пережил клиническую смерть.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о состоянии своего мужа, режиссера и пропагандиста Тиграна Кеосаяна, который находится в коме после клинической смерти. Симоньян отметила, что Кеосаян по-прежнему в неизменном состоянии.
Кеосаян долгое время страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, перенес два инфаркта и ранее лечился в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В январе 2008 года его госпитализировали в предынфарктном состоянии, после чего ему поставили стент для улучшения кровотока.
Однако через два года у него возникли аналогичные симптомы, что привело его обратно в больницу, где был диагностирован острый инфаркт миокарда. В итоге ему вновь провели операцию по стентированию.