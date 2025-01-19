закрыть
19 января 2025, воскресенье, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп обещает разблокировать TikTok

4
  • 19.01.2025, 19:11
  • 1,758
Трамп обещает разблокировать TikTok

Но выдвинул условие.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал после своего вступления в должность 20 января отсрочить блокировку китайской платформы TikTok и выступил за приобретение Соединенными Штатами 50% собственности компании.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп обещает уже в понедельник, после своей инаугурации, издать указ о расширении периода, после которого должен вступить в силу закон, ставший причиной блокировки TikTok – «чтобы мы могли достичь соглашения, которое защитит нашу национальную безопасность».

«Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки до моего указа, не будет привлечена к ответственности», – отметил избранный президент.

Он также рассказал, как видит потенциальное решение по платформе, чтобы она продолжила деятельность в США.

«Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя первоначальная идея – совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%», — сказал он.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко