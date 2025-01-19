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ВСУ захватили российский танк Т-62М

  • 19.01.2025, 19:35
ВСУ захватили российский танк Т-62М

Теперь машина будет воевать с оккупантами.

Военные 118-й отдельной бригады территориальной обороны Украины захватили российский танк Т-62М вблизи населенного пункта Верхнекаменное Бахмутского района Донецкой области. 

По словам военнослужащего с позывным «Каспер», танк был оставлен российским экипажем после неудачных штурмовых действий. В ходе боя в танк попал FPV-дрон, что, вероятно, вызвало хаос среди экипажа, и они приняли решение бросить машину.

Танк находился в серой зоне в непосредственной близости от российских позиций, что сделало его эвакуацию крайне сложной задачей. На подготовку операции ушло четыре дня.

Бойцы 118-й бригады ТрО, не имея собственного механика для управления танком, привлекли специалиста из состава 54-й отдельной механизированной бригады.

Сейчас машина нуждается в ремонте, но после восстановления танк, укомплектованный боекомплектом, будет использован для борьбы с российскими войсками.

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