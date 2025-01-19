ВСУ захватили российский танк Т-62М
- 19.01.2025, 19:35
Теперь машина будет воевать с оккупантами.
Военные 118-й отдельной бригады территориальной обороны Украины захватили российский танк Т-62М вблизи населенного пункта Верхнекаменное Бахмутского района Донецкой области.
По словам военнослужащего с позывным «Каспер», танк был оставлен российским экипажем после неудачных штурмовых действий. В ходе боя в танк попал FPV-дрон, что, вероятно, вызвало хаос среди экипажа, и они приняли решение бросить машину.
Танк находился в серой зоне в непосредственной близости от российских позиций, что сделало его эвакуацию крайне сложной задачей. На подготовку операции ушло четыре дня.
Бойцы 118-й бригады ТрО, не имея собственного механика для управления танком, привлекли специалиста из состава 54-й отдельной механизированной бригады.
Сейчас машина нуждается в ремонте, но после восстановления танк, укомплектованный боекомплектом, будет использован для борьбы с российскими войсками.