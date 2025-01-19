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Освобожденные израильские заложницы встретились со своими матерями

  • 19.01.2025, 19:47
Освобожденные израильские заложницы встретились со своими матерями

Их уже осмотрели медики.

Три израильские заложницы — Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер — уже прибыли на территорию Израиля. Первыми из родных они встретились со своими матерями. Мамы ждали похищенных в пункте первичного приема, развернутом военными рядом с кибуцем Реим, пишут «Детали».

Медицинский персонал ЦАХАЛа сопровождает вернувшихся. По данным первичного осмотра состояние вернувшихся хорошее. Из пункта первичного приема их на вертолетах перевезут в больницу «Шиба».

Женщины были взяты в заложницы 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС, в результате которого около 1200 человек были убиты и 251 похищен.

Гонин была похищена с фестиваля «Нова» 7 октября 2023 года, а Дамари и Штейнбрехер были похищены из своих домов в кибуце Кфар-Аза.

В обмен на освобождение заложниц Израиль должен выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных.

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