Освобожденные израильские заложницы встретились со своими матерями
- 19.01.2025, 19:47
Их уже осмотрели медики.
Три израильские заложницы — Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер — уже прибыли на территорию Израиля. Первыми из родных они встретились со своими матерями. Мамы ждали похищенных в пункте первичного приема, развернутом военными рядом с кибуцем Реим, пишут «Детали».
Медицинский персонал ЦАХАЛа сопровождает вернувшихся. По данным первичного осмотра состояние вернувшихся хорошее. Из пункта первичного приема их на вертолетах перевезут в больницу «Шиба».
Женщины были взяты в заложницы 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС, в результате которого около 1200 человек были убиты и 251 похищен.
Гонин была похищена с фестиваля «Нова» 7 октября 2023 года, а Дамари и Штейнбрехер были похищены из своих домов в кибуце Кфар-Аза.
В обмен на освобождение заложниц Израиль должен выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных.