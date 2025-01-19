Фицо обиделся на словацкую оппозицию из-за поездки к Зеленскому

Фицо обиделся на словацкую оппозицию из-за поездки к Зеленскому8
- 19.01.2025, 20:17
- 3,786
И заговорил о «Майдане» в стране.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо прокомментировал недавний визит депутатов словацкого парламента в Киев и назвал это «жестом подхалимства».
Об этом он заявил в своем обращении, передает словацкое издание Pravda.
В своем обращении Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота. Словацкий премьер подчеркнул, что действующая власть «будет готова ко всему, особенно к возможному «Майдану».
По словам Фицо, словацкие депутаты, которые приезжали в Киев 17 января, «целовали перстень Зеленскому» и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО, если они придут к власти.
Также, по его словам, они якобы обещали, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину.
«Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ», – заявил он.