Фицо обиделся на словацкую оппозицию из-за поездки к Зеленскому 8 19.01.2025, 20:17

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Робер Фицо

И заговорил о «Майдане» в стране.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо прокомментировал недавний визит депутатов словацкого парламента в Киев и назвал это «жестом подхалимства».

Об этом он заявил в своем обращении, передает словацкое издание Pravda.

В своем обращении Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота. Словацкий премьер подчеркнул, что действующая власть «будет готова ко всему, особенно к возможному «Майдану».

По словам Фицо, словацкие депутаты, которые приезжали в Киев 17 января, «целовали перстень Зеленскому» и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО, если они придут к власти.

Также, по его словам, они якобы обещали, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину.

«Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ», – заявил он.

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