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В Беларуси растет количество заболевших ветрянкой

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  • 19.01.2025, 20:19
  • 2,194
В Беларуси растет количество заболевших ветрянкой

Почему так происходит?

Обычно пик заболеваемости ветряной оспой приходится на осень и весну, а зимой идет на спад. Но этой зимой количество детей, заболевших ветрянкой, наоборот, увеличивается, рассказывает врач-инфекционист Дарья Петречук, пишет smartpress.by.

«Виной тому погодные условия: классическая зима с морозом и снегом не началась, и вирус ветряной оспы продолжает активно циркулировать. Каждый день во время обхода я осматриваю как минимум трех детей с этим заболеванием. Более того, всё чаще ветряная оспа протекает с осложнениями: гнойными воспалениями кожи, конъюнктивитом или даже пневмонией», – предупреждает доктор.

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