В Беларуси с аукциона продали участок по рекордной цене

В Беларуси с аукциона продали участок по рекордной цене4
- 19.01.2025, 20:38
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Где он находится и во сколько обошелся покупателю?
На днях состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси, пишет realt.by.
На нем реализовывали наделы для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области.
Дороже всего продан участок № 1 с кадастровым номером 624883001101000257, который расположен в деревне Батуринка по адресу улица Центральная, 13А. Расстояние населенного пункта от Минска – около 22 километров. Участок площадью 10 соток расположен возле реки Домелька. К нему можно подвести электро-, газо-, водоснабжение и канализацию.
Лот оценен в 50 000 рублей. Купить его хотели 14 человек, но один из них не прошел регистрацию. В итоге торгов надел ушел с молотка 382 100 рублей, что эквивалентно чуть более $110 тысячам.
Таким образом побит рекорд 2024 года, когда самый дорогой участок был продан в Лесковке и обошелся покупателю в $101 тысячу.