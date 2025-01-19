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Свершился над судьями суд

  • Сергей Казанов
  • 19.01.2025, 20:48
  • 2,538
Свершился над судьями суд

Убитые иранские судьи специализировались на политических расправах.

Судьи иранского Верховного суда Али Разини и Мохаммад Могисе застрелены сегодня в судейском кабинете. Неизвестный зашел с пистолетом и несколькими выстрелами ликвидировал обоих. Схватить стрелка не удалось. Застрелив судей, он ранил одного из охранников и покончил с собой. Его личность на данный момент не установлена. Но власти уже определили происшедшее как теракт.

Судебная система Ирана – важный элемент хомейнистской карательной машины. Судейский аппарат на страже теократической диктатуры отличается особой ортодоксальностью и клерикальной репрессивностью. По политическим обвинениям выносятся смертные приговоры – и приводятся в исполнение. Глава судебной системы Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи известен как проводник жесткой линии, неуклонный приверженец аятоллы Хаменеи, наследник покойного экс-президента Раиси. Он и сам принадлежит к верхушке духовенства как ходжат-оль-ислам (ступенью ниже аятоллы).

Двое убитых судей тоже обладали титулом ходжат-оль-ислам. 68-летний Могисе пребывал под американскими санкциями – за судебные приговоры «при необоснованных обвинениях и игнорируемых доказательствах». 71-летний Разини мог погибнуть более четверти века назад: в 1998 году в его автомобиль закладывалась бомба.

Разини и Могисе специализировались в Верховном суде на «преступлениях, связанных с национальной безопасностью, шпионажем и терроризмом» – иначе говоря, на политических расправах, подавлении антиклерикального сопротивления. Они приговаривали к тюремным срокам журналистов, блогеров и поэтов – за антигосударственную пропаганду («экстремизм», короче). Отправляли под плети правозащитников. По молодости оба отметились в кровавой резне 1988 года – бессудном убийстве нескольких тысяч политзеков. Под конец ирано-иракской войны.

Было бы даже странно, если бы столь колоритные биографии не завершились чем-то вроде сегодняшнего. Закономерность признана на официальном уровне. «Они всегда были мишенями для ненависти врагов», – заявил Мохсени-Эджеи. Кто бы сомневался. Причиной гибели судей непосредственный начальник назвал «решительные приговоры террористам». И тут все четко, если не путать, кто есть террористы. Официальный представитель судебной системы Асгар Джахангир, комментируя сегодняшние выстрелы в Тегеране, сказал об «обширных усилиях по выявлению террористических групп».

Выступил с соболезнованием верховный правитель – рахбар Али Хосейни Хаменеи назвал Разини и Могисе «братьями-мучениками». Президент Масуд Пезешкиан ориентировал госбезопасность и полицию на пресечение террористических актов. Пезешкиан считается как бы «либералом», чуть не антиподом Мохсени-Эджеи. Но когда начинается всерьез, «расколы элит» сглаживаются до неразличимости.

Культ непримиримости и самопожертвования – отличительная черта иранского сопротивления. Такова давняя традиция. Как видим, непрерванная. Контррежимная борьба продолжается, подавление недостижимо – в чем успели убедиться сегодня утром судьи Могисе и Разини.

Путинская Москва только что заключила с хомейнистским Тегераном стратегический договор. В котором, помимо прочего, говорится об обмене опытом.

Сергей Казанов, vkrizis.info

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