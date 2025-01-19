Домашняя камера канадца впервые в истории запечатлела редкое событие 19.01.2025, 21:01

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иллюстративное фото

Запись может стать важным научным материалом.

Как сообщает портал IFLScience, в июле 2024 года Джо Велайдум (Joe Velaidum) из Маршфилд, Канада, отправился на прогулку с собакой. Перед выходом он задержался на газоне, чтобы убрать поводок с травы. Через пару минут после того, как он отошел, в это же место упал метеорит.

«Если бы я остался там чуть дольше, в меня бы наверняка попал метеор и, вероятно, я бы погиб», – вспоминает Джо.

Вернувшись с прогулки, он заметил необычную звездообразную пыль на дорожке и решил проверить записи с камеры наблюдения.

На видео был зафиксирован момент удара: небольшой камень пронесся сквозь атмосферу и приземлился со скоростью около 200 километров в час. Звук падения был похож на выстрел.

Оказалось, что это был обыкновенный хондрит – древнейший тип метеоритов, сформировавшийся на заре Солнечной системы. Ученые из Альбертского университета, получившие образцы, подтвердили, что метеорит прибыл из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Хотя Земля ежедневно подвергается бомбардировке метеоритами, большая часть сгорает в атмосфере. Увидеть падение на поверхности удается крайне редко, а запечатлеть на камеру – еще реже. Специалисты отмечают, что запись Джо Велайдума может стать важным научным материалом.

По словам исследователей, они впервые «получили не только визуальную, но и звуковую запись удара метеорита». Возможно, это первый подобный случай в истории.

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