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Советник Трампа: ХАМАС не будет управлять Газой

  • 19.01.2025, 21:12
Советник Трампа: ХАМАС не будет управлять Газой
Майк Уолц

США поддержат Израиль, если боевики нарушат договоренности.

Майк Уолц, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность советника по национальной безопасности, заявил, что в случае нарушения ХАМАСом соглашения о прекращении огня Соединенные Штаты поддержат Израиль «в исполнении того, что он должен делать».

По его словам, боевики никогда не будут управлять Газой, передает The Times of Israel.

«ХАМАС никогда не будет управлять Газой. Это абсолютно неприемлемо», — заявил Уолц в интервью CBS.

Также он рассказал, что оптимистично настроен по поводу возможности достижения соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в рамках Соглашений Авраама.

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