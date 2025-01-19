Невероятное видео: как Красный крест передал заложниц ЦАХАЛу 19.01.2025, 21:30

3,754

Израиль ждал их из плена 471 день.

Пресс-служба ЦАХАЛа вечером 19 января опубликовала передачи заложниц из рук Красного Креста израильским военным, пишут «Детали».

Это видео снято в «точке встречи» колонны Красного креста с силами ЦАХАЛа. Женщины выходят из машин Красного креста — и впервые за 471 день плена встречают израильских военных. Первыми с ними контактируют девушки-военнослужащие.

הקלה וחיוך: החטופות עוברות לידי כוחות צה"ל | תיעוד מרגש@ItayBlumental pic.twitter.com/RjfI5JbHLU — כאן חדשות (@kann_news) January 19, 2025

Видно, как девушка-военная обнимает одну из заложниц. Затем освобожденные женщины садятся в джипы ЦАХАЛа, чтобы ехать в Израиль.

Сегодня в рамках сделки Израиля с ХАМАСом были освобождены первые трое израильских заложниц — Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Боевики ХАМАСа передали их сотрудникам Красного креста на площади Сарайя в районе Рималь города Газа. Красный крест позже передал освобожденных израильским военным на территории сектора Газа.

Под охраной спецназа ЦАХАЛа женщин доставили на территорию Израиля. Они прибыли в пункт первичного приема, развернутый военными рядом с кибуцем Реим. Там молодые женщины встретились с их матерями, ждавшими их из плена 471 день.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com