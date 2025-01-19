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Невероятное видео: как Красный крест передал заложниц ЦАХАЛу

  • 19.01.2025, 21:30
  • 3,754
Невероятное видео: как Красный крест передал заложниц ЦАХАЛу

Израиль ждал их из плена 471 день.

Пресс-служба ЦАХАЛа вечером 19 января опубликовала передачи заложниц из рук Красного Креста израильским военным, пишут «Детали».

Это видео снято в «точке встречи» колонны Красного креста с силами ЦАХАЛа. Женщины выходят из машин Красного креста — и впервые за 471 день плена встречают израильских военных. Первыми с ними контактируют девушки-военнослужащие.

Видно, как девушка-военная обнимает одну из заложниц. Затем освобожденные женщины садятся в джипы ЦАХАЛа, чтобы ехать в Израиль.

Сегодня в рамках сделки Израиля с ХАМАСом были освобождены первые трое израильских заложниц —  Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Боевики ХАМАСа передали их сотрудникам Красного креста на площади Сарайя в районе Рималь города Газа. Красный крест позже передал освобожденных израильским военным на территории сектора Газа.

Под охраной спецназа ЦАХАЛа женщин доставили на территорию Израиля. Они прибыли в пункт первичного приема, развернутый военными рядом с кибуцем Реим. Там молодые женщины встретились с их матерями, ждавшими их из плена 471 день.

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