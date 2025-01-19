Американский журналист: Протас провел одну из лучших игр в этом году 19.01.2025, 21:32

Алексей Протас

Белорусского хоккеиста признали первой звездой встречи.

Журналистка The Hockey News Сэмми Зильбер оценила игру белорусского форварда «Вашингтона» Алексея Протаса в поединке против «Питтсбурга» (4:1), где его признали первой звездой встречи.

«В последних пяти играх, предшествовавших субботнему матчу, результативность Алексея Протаса немного снизилась из-за постоянных изменений в топ-6. Но после последней замены он наконец-то вышел на прежний уровень.

Воссоединившись с Пьером-Люком Дюбуа и Томом Уилсоном во второй тройке, Протас провел одну из своих лучших игр в этом году. Он был активен на льду, и он и его тройка создали немало моментов.

В первом периоде он отдал голевой пас на Джейкоба Чикрана, а во втором добавил свой гол после результативной передачи Дюбуа и Коннора Макмайкла.

Сейчас Протас занимает второе место в команде в списке снайперов с 19 голами в сезоне и делит 14-е место в НХЛ по очкам в формате 5 на 5. В этом сезоне уроженец Беларуси идет на показатель в 65 очков», - отметила Зильбер.

В сезоне у Протаса 46 игр, 38 (19+19) очков, показатель полезности «+26», 14 минут штрафа.

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