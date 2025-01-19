Ученые: Популярная пищевая добавка делает людей добрее 19.01.2025, 22:24

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Агрессия снижается на 28%.

Кто бы мог подумать, что обычные капсулы с рыбьим жиром могут стать эффективным средством борьбы с агрессией?

Новое исследование, проведенное учеными из Пенсильванского университета, показало, что омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в этих капсулах, способны снижать уровень агрессии на 28%, пишет New Voice.

Исследователи проанализировали данные 29 исследований, в которых изучалось влияние омега-3 на агрессивное поведение. Результаты показали, что регулярный прием добавок с омега-3 приводит к заметному снижению как реактивной агрессии (проявляющейся в ответ на провокацию), так и проактивной (заранее спланированной).

Ученые связывают этот эффект с влиянием омега-3 на мозговую активность. Эти жирные кислоты играют важную роль в формировании клеточных мембран, особенно в мозге. Они помогают регулировать воспалительные процессы и поддерживают нормальное функционирование нервных клеток.

«Мы считаем, что что-то в том, как омега-3 уменьшает воспаление и поддерживает жизненно важные мозговые процессы, может помогать регулировать агрессию», — говорит автор исследования Адриан Рейн.

Важно отметить, что омега-3 не являются панацеей от всех форм агрессии. Однако, результаты исследования позволяют рассматривать их как перспективное средство для снижения уровня агрессии у людей с различными диагнозами.

«По крайней мере, родители, ищущие лечения для агрессивного ребенка, должны знать, что в дополнение к любому другому лечению, которое получает их ребенок, дополнительная порция или две рыбы каждую неделю также могут помочь», — отмечает Рейн.

Кроме того, омега-3 известны своими полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Регулярный прием этих жирных кислот помогает снизить риск сердечных заболеваний, инсультов и других проблем со здоровьем.

Таким образом, добавки с омега-3 могут стать доступным и эффективным способом снижения уровня агрессии и улучшения общего состояния здоровья. Однако, перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

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