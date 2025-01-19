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Показательная мелочь

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  • Telegram-канал «Дежурный по Ирану»
  • 19.01.2025, 22:29
  • 1,998
Показательная мелочь

Зачем Путин подарил президенту Ирана самовар?!

Еще и с комментарием: «А это традиционное наше изделие — самовар».

В Иране самоваров сильно больше, чем в России. В РФ самовар — это уже отживший атрибут когда-то распространенной чайной культуры. В Иране же эта традиция жива, и там чай с самоваром действительно пьют в обычных семьях. То есть Иран скорее носитель самоварной культуры, чем Россия.

И ладно бы это было чем-то малоизвестным. Но про Иран и самовары уже знают даже те, кто хотя бы вскользь знаком с Ираном.

Это примерно то же самое, как если бы премьер Британии на полном серьезе подарил президенту Бразилии футбольный мяч и сказал бы: «Есть такая традиционная английская игра — футбол. Может, вы слышали о такой?»

Пезешкиан еще дипломатично прореагировал: «Мы тоже говорим «самовар», — сказал он. Хотя, по-честному, должен был сказать: «У самих добра такого завались».

Это, конечно, мелочь, но мелочь показательная — как прорабатываются такие визиты и насколько плевать всем на очевидные культурные нюансы.

Telegram-канал «Дежурный по Ирану»

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